El enorme elogio de Gallardo a una figura de River ante Barracas: "Jerarquía"

El 'Muñeco' se deshizo en elogios con una de las figuras en la clasificación ante Barracas Central.

River Plate desplegó un gran nivel en la victoria por 3 a 0 ante Barracas Central que le dio el pase a los cuartos de final de los playoffs del Torneo Apertura 2025. Con goles de Paulo Díaz, Ignacio Fernández y Marcos Acuña, el conjunto que dirige Marcelo Gallardo se impuso con autoridad frente al 'Guapo' y ratificó su gran presente mientras se prepara para encarar la recta final del certamen local y la de la fase de grupos de la Copa Libertadores (marcha puntero a falta de dos fechas). En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador del 'Millonario' aprovechó para elogiar a Kevin Castaño, una de las figuras en la goleada del lunes.

"La rápida adaptación de Castaño habla de su jerarquía. No es fácil, ya lo vengo diciendo, no es fácil llegar a River, ponerte la camiseta y empezar a jugar y que juegues como lo hace él", declaró el 'Muñeco' sobre el volante colombiano, quien asistió al 'Huevo' en el último gol del encuentro. En apenas once presentaciones, el ex Krasnodar de Rusia se hizo un lugar en el mediocampo junto a Enzo Pérez y se convirtió en uno de los termómetros del equipo de Núñez, justificando los casi 14 millones de dólares que se desembolsaron por él.

"Bienvenido sea para nosotros que hayamos sumado futbolistas que, a partir de que fueron sintiéndose más cómodos con el correr de los partidos, nos hayan dado la posibilidad de crecer como equipo. En cada individualidad que crece y que se va sintiendo mejor, el equipo crece. Y eso nos pone a nosotros con una intención de mejora permanente", concluyó Gallardo.

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura 2025

San Lorenzo (4°) vs Argentinos (1°): El partido se jugará en el Estadio Diego Armando Maradona (La Paternal).

(4°) vs (1°): El partido se jugará en el Estadio Diego Armando Maradona (La Paternal). River (2°) vs. Platense (6°): El partido se jugará en el Estadio Monumental.

(2°) vs. (6°): El partido se jugará en el Estadio Monumental. Rosario Central (1°) vs. Huracán (4°): El partido se jugará en el Gigante de Arroyito.

(1°) vs. (4°): El partido se jugará en el Gigante de Arroyito. Boca (2°) vs. Independiente (3°). El partido se jugará en La Bombonera.

El llamativo apodo que Walter Nelson le puso a Franco Mastantuono en River

Una de las grandes sensaciones del fútbol argentino en este último tiempo es uno de los jugadores de River. Franco Mastantuono se convirtió rápidamente en figura del equipo de Marcelo Gallardo y, de esta forma, fue uno de los más destacados de los últimos partidos. En este punto, luego de meterle un golazo a Agustín Marchesin y con mucho esfuerzo se transformó en uno de los más buscados. Por todo esto, los relatores ya empezaron a buscarle un nuevo apodo y, uno de los más añejos, Walter Nelson ya le puso un sobrenombre que usa en sus transmisiones.

En los útimos encuentros que le tocó relatar a River, el relator Walter Nelson ya encontró un nuevo apodo para el jugador que es buscado por el Real Madrid, Manchester United y tantas otras instituciones. En este caso, el autor de varios apodos como "Frasquito" Morales o "Patrulla" Jiménez, "Mambrú" Angeleri y el "Tigre" Gareca. Ahora, en este punto en sus transmisiones en Radio La Red, Walter Nelson le puso el apodo de "Golden Boy" a Franco Mastantuono, el gran jugador de River de 17 años y, de esta manera, suma un nuevo nombre para la lista.