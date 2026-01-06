EN VIVO
Mercados

Las bolsas europeas aguantan tras una subida récord

06 de enero, 2026 | 05.44

Las ‍bolsas europeas se mantenían estables el martes, tras superar un hito psicológico clave ‍en la sesión ⁠anterior, después de que la subida de los precios de los metales preciosos impulsó a los valores de recursos básicos.

El repunte se ha mantenido firme, mientras los inversores siguen confiando en las expectativas de fortaleza económica, a pesar del aumento de las tensiones geopolíticas ‌tras los ataques estadounidenses a Venezuela.

El ⁠índice paneuropeo STOXX 600 subía ⁠un 0,3% a las 0814 GMT, un día después de que las ganancias de las ‍acciones de defensa y energía lo impulsaran a superar la marca ⁠de los 600 puntos ‌por primera vez.

El índice de recursos básicos avanzaba un 1% ante la subida de los precios de los metales preciosos.

El índice alemán DAX se revalorizaba un 0,2%, hasta un máximo ‌histórico. Los ‌estrategas de Goldman Sachs estiman que el estímulo fiscal del país será un pilar clave de apoyo al crecimiento de la zona euro este ​año.

El IBEX español avanzaba un 0,4%, alcanzando un máximo histórico.

La atención se centrará en una apretada agenda de publicaciones el martes, cuando los operadores analizarán las cifras de inflación alemanas y un barrido de lecturas manufactureras de Estados Unidos ‍y Europa, incluidos Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

En Francia, los datos preliminares mostraron que los precios al consumo en diciembre subieron ligeramente menos de lo esperado. El índice ​de referencia se mantuvo plano.

Entre los valores individuales, las acciones de InPost subían casi un 15% después de ​que la empresa de paquetería dijera que había recibido una propuesta indicativa sobre ⁠la posible adquisición de todas sus acciones.

Con información de Reuters

