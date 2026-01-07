El planteo de María O'Donnell que dejó sin respuesta a Patricia Bullrich.

Luego del secuestro de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, una buena cantidad de venezolanos se congregaron en el Obelisco para celebrar el ataque que Estados Unidos perpetró en su país de origen. Patricia Bullrich, que hasta hace algunos meses fungió como Ministra de Seguridad e impulsó una fuerte doctrina para combatir las manifestaciones cuya populosidad interrumpiera el tránsito habitual, hizo acto de presencia en los festejos y hasta le dirigió unas palabras a la diáspora que se aglutinó en el icónico monumento.

Tomando nota de esto desde De acá en más, el programa que María O'Donnell conduce en Urbana Play, entablaron una conversación telefónica con la actual senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en La Libertad Avanza, para saber por qué no se actuó con los venezolanos de la misma manera en que se viene actuando los miércoles contra los jubilados.

El planteo de María O'Donnell que dejó sin palabras a Patricia Bullrich

Patricia Bullrich junto a los manifestantes venezolanos.

"Se habló mucho de la manifestación, que a mi me parece muy saludable, pero había una contradicción porque la ministra de seguridad que aplica el protocolo (anti-piquetes) participó de una manifestación de venezolanos en el Obelisco, que para mí no tiene nada de malo, pero ahí había mucha calle cortada y no hubo aplicación del protocolo", le planteó María O'Donnell a Patricia Bullrich, que rápidamente buscó atajarse mencionando que ella ya no es la Ministra de Seguridad. "Bueno, pero se supone que la Doctrina Bullrich perdura...", observó la trabajadora de prensa.

"Perfecto. Segundo, no había una persona en la calle, ni una, estaban todas en la plaza", lanzó la ex candidata del Pro en las últimas elecciones presidenciales. Esto dejó impávida a O'Donnell, que rápidamente la cuestionó: "¿Estaban todos arriba de la plaza? Yo vi una imagen de la noche anterior...". Nuevamente, "Pato" se defendió alegando que no estaba ella cuando eso pasó: "Bueno, la noche anterior yo no estaba en Buenos Aires. No vi la manifestación, estaba a cargo de la Ciudad de Buenos Aires, no sé que pasó".

En otro apartado de la entrevista, O'Donnell le señaló el marcado interés que Donald Trump tiene en las reservas petroleras de Venezuela. Ante eso, Bullrich deslizó que no cree en "esas teorías", tras lo cual su interlocutora le aclaró: "Pero es lo que dice Trump".