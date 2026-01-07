Lionel Messi contó qué programas de la televisión argentina le gustan.

Luzu TV publicó este martes 6 de enero lo que fue, sin lugar a dudas, su máxima apuesta para el verano: la entrevista con Lionel Messi. Nicolás Occhiato y Diego Leuco dialogaron con el capitán de la Selección Argentina sobre diferentes temas: desde los más intrínsecos al fútbol hasta los que menos relación guardan con el deporte rey.

Uno de ellos fue con respecto a los consumos del 10, más específicamente si solía ver programas argentinos de espectáculos. Lejos de negarlo, el rosarino admitió que es una persona que le gusta el chimento, algo heredado de parte de su madre, mencionando dos ciclos en particular que son de su interés.

Diego Leuco y Nico Occhiato entrevistaron a Messi en Estados Unidos.

Los programas de televisión que sintoniza Lionel Messi

Occhiato y Leuco le consultaron si miraba LAM (América TV). "Sí, miro", fue la respuesta más inmediata del actual jugador del Inter Miami, que luego ahondó: "Me gusta. Soy un poco como mi vieja, me divierte. Yo miro para estar al día nomás, para informarme un poco. Me gusta mirar y creo que lo saqué un poco de mi vieja. A ella le encanta. Le encanta el teatro, es cholula, le encanta todo eso. Si es por ella estaría ahí con Ángel (De Brito) en LAM". Sin embargo, reveló que es algo que hace en soledad, pues no es del interés de Antonela Roccuzzo.

Lo que sí es del interés de Antonela Roccuzzo es, en cambio, MasterChef Celebrity. "Si, Anto se escribe con Momi (Giordina, la anteúltima eliminada del ciclo). Se caga de risa con ella. Ahora estamos mirando MasterChef y se reía también con ella. Se mensajean de vez en cuando".