Messi contó la anécdota con Charly García que nadie esperaba y dejó a todos en shock.

Lionel Messi volvió a mostrarse abierto y sincero en una entrevista íntima con Nico Occhiato y Diego Leuco para Luzu TV, donde no solo habló de su vida familiar y su personalidad, sino también de un encuentro muy especial que lo marcó profundamente, que fue conocer en persona a Charly García, el ícono del rock argentino.

El astro del fútbol reveló que, aunque sabía quién era Charly e incluso había visto fotos y escuchado su música desde hace años, nunca había tenido la oportunidad de conocerlo cara a cara. Fue durante su último partido oficial como local con la Selección Argentina en el Estadio Más Monumental, cuando se cruzaron tras el triunfo 3-0 ante Venezuela. El legendario músico asistió al encuentro y luego visitó el vestuario albiceleste, donde se saludaron y se tomaron fotografías que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

La reacción de Messi al conocer a Charly García

Messi contó que cuando le avisaron que Charly estaba allí y que podía bajar a saludarlo, no lo dudó: “Cuando lo vi fue inexplicable lo que sentí en ese momento”, relató. Según su relato, la presencia del músico lo sorprendió gratamente. Leo describió a García como alguien con “una energía especial, una magia” que lo dejó “encandilado”. Para el capitán, ese instante fue “algo muy loco”, un momento que no esperaba vivir y que lo emocionó profundamente.

El cruce entre ambos trascendió lo estrictamente deportivo y se convirtió en un símbolo de la cultura argentina, dos figuras monumentales de ámbitos diferentes compartiendo un breve pero significativo saludo que emocionó a fanáticos de todas las edades. Tras el encuentro, Charly incluso le dijo a Messi “Dios te bendiga” cuando se despedían, en otra escena que se viralizó rápidamente.

Este relato de Messi suma una capa más a su ya rica personalidad mediática, que lejos de limitarse a hablar de logros o récords, se permitió expresar la admiración genuina que sintió frente a una leyenda cultural que siempre estuvo en el imaginario de millones de argentinos.