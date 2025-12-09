La inesperada reacción de Charly García a los homenajes que le hicieron.

Charly García volvió a ser noticia tras el emotivo homenaje que recibió en Buenos Aires, donde una esquina de Palermo fue bautizada con su nombre. Aunque no participó del evento oficial, el músico fue abordado por un cronista de Telefe mientras viajaba como acompañante en un auto, y dejó una serie de respuestas tan breves como fieles a su estilo.

Cuando el periodista le preguntó qué significaba para él el reconocimiento, Charly respondió sin rodeos: “Es increíble”. Sobre si esperaba semejante gesto, fue igual de contundente: “Esperar, no lo esperaba”. Más tarde, al consultarle qué había sido lo que más le gustó, lanzó una frase que ya circula en redes: “Es como intimidante…”.

El intercambio siguió con una pregunta sobre los fanáticos que diariamente se reúnen en la puerta de su edificio para saludarlo, sacarse fotos o simplemente verlo asomarse por la ventana. Con ironía y lucidez, el artista contestó: “Espero que tengan casa ellos también”, despertando risas y sorpresa entre quienes seguían la escena.

La esquina Charly García: un homenaje histórico en Palermo

La Ciudad de Buenos Aires ya cuenta con una esquina dedicada oficialmente a Charly García. El cartel que reza “Esquina Charly García” se encuentra en el cruce de Santa Fe y Coronel Díaz, frente al edificio donde el músico vivió buena parte de su vida y donde cientos de fanáticos se reúnen a diario.

El homenaje forma parte de una iniciativa impulsada por el artista Mariano Cabrera, creador también de la Charly García Corner en Nueva York, ubicada en el mismo sitio donde se tomó la icónica foto de Clics modernos. La versión porteña fue celebrada con un evento en Palermo Off, donde se develó un mural en venecitas de 5,50 por 4,50 metros, realizado a partir de una imagen de Gabriel Rocca.