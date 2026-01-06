El inédito relato de Lionel Messi que enloqueció a los hinchas de River: "Yo fui"

Lionel Messi reveló un relato inédito sobre su prueba en River Plate antes de llegar a Barcelona y explicó por qué no pudo salir de Newell’s Old Boys.

Un relato desconocido de Lionel Messi volvió a sacudir al mundo del fútbol argentino y, en especial, a los hinchas de River Plate. El capitán de la Selección Argentina contó por primera vez, con lujo de detalles, cómo fue la prueba que realizó en el club de Núñez cuando era niño y por qué, pese al visto bueno del "Millonario", su llegada nunca se concretó desde Newell’s Old Boys.

A lo largo de su carrera, Messi ha dejado innumerables historias, pero pocas generan tanta fascinación como aquellas que involucran su infancia en el fútbol argentino. Este viernes, en una nota con el programa Nadie dice nada de Luzu TV,el rosarino sorprendió con un testimonio inédito que rápidamente se viralizó y generó un sabor agridulce entre los hinchas de River.

Según contó "Leo", cuando todavía jugaba en las inferiores de Newell’s, viajó por su cuenta a Buenos Aires para realizar una prueba en River. No fue un rumor ni un contacto informal: entrenó durante varios días y recibió una respuesta positiva por parte del club de Núñez.

La prueba en Núñez y el visto bueno que nunca alcanzó

“Fui a River a hacer una prueba, fui por mi cuenta, estuve entrenando y a los diez días volví”, relató Messi. El detalle que más impactó fue la confirmación de que desde River querían retenerlo. “Me dijeron que sí, que querían que me quede, que se iban a hacer cargo del tratamiento y que me quedara en la pensión...”, explicó el actual jugador del Inter Miami.

Sin embargo, el sueño se topó rápidamente con un obstáculo administrativo que terminó siendo decisivo. Desde el club "Millonario" le indicaron que debía gestionar personalmente su pase desde Newell’s, una condición que resultó imposible de cumplir para un chico de apenas 12 años.

El propio Messi fue contundente al recordar ese momento clave: “Cuando fui a pedir el pase a Newell’s, obviamente no me lo daban y era muy difícil. Ahí se cortó todo”. Esa negativa cerró de manera definitiva la chance de que el mejor futbolista del mundo vistiera la camiseta de River, en una de las grandes historias contrafácticas del fútbol argentino.

Poco tiempo después, aparecería el Barcelona con una propuesta integral que incluía el tratamiento médico por su problema de crecimiento, un factor determinante que el "Millo", pese a la intención, no logró resolver en ese contexto.

El testimonio de Lionel no tardó en generar una ola de reacciones entre los hinchas de River, que imaginaron cómo hubiera sido la historia si aquel pase se concretaba. Para muchos, se trata de uno de los “y si…” más impactantes del fútbol mundial.

En redes sociales, el relato se viralizó rápidamente y volvió a instalar el debate sobre las oportunidades perdidas, el peso de las decisiones formativas y el rol de los clubes argentinos en la formación de talentos que luego brillan en Europa.

La figura clave de su padre en cada decisión

Más allá del relato puntual sobre River, la "Pulga" también se detuvo en el rol fundamental que tuvo su padre, Jorge Messi, a lo largo de toda su carrera. “En la parte deportiva siempre compartí mucho más con mi viejo. Fue el que estuvo al lado mío en toda la carrera”, expresó.

El vínculo entre ambos fue determinante en cada paso. “De chiquito terminaba un partido y le preguntaba a él cualquier cosa. Siempre necesité su aprobación o su opinión”, agregó el capitán argentino, dejando en claro que ninguna decisión importante se tomó sin ese respaldo familiar