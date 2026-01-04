Cuando Lionel Messi elogió a Carboni, refuerzo de Racing: "Un futuro bárbaro"

Carboni, el elogiado por Messi que jugará en Racing en 2026.

Racing cerró a Valentín Carboni como refuerzo para el 2026 y se trata de un jugador que fue elogiado hasta por el mismísimo Lionel Messi. El capitán de la Selección Argentina compartió con el talentoso zurdo de 20 años el plantel que fue campeón de la Copa América 2024 e incluso estuvieron juntos en la cancha durante algunos minutos en amistosos también.

Los elogios de Messi a Carboni, refuerzo de Racing: "Creció muchísimo"

Luego de una victoria por 4-1 frente a Guatemala en un encuentro de preparación en junio del 2024 en Estados Unidos, el capitán de la Selección Argentina fue consultado por el rendimiento de su colega. Al respecto, el astro de Inter Miami consideró que "tiene un futuro bárbaro, presente y futuro... Hay que aprovecharlo, así como a muchos otros chicos que vienen con mucha fuerza".

El crack rosarino de 38 años hasta contó que ya conocía anteriormente a "Valen": "Lo había visto en la Sub 20 pero creció muchísimo. Es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara". En aquel compromiso, la "Albiceleste" se impuso claramente con los dos goles del propio "Leo" y otro doblete de Lautaro Martínez.

¿Qué le puede aportar Carboni al Racing de Costas?

Se trata de un mediocampista ofensivo zurdo que puede jugar también como mediapunta o enganche clásico. Futbolista lento pero con mucha calidad, visión y buen pase, puede aportar algo similar a lo que hacía Juan Fernando Quintero en el 2024: pausa, asistencias, remates de media y larga distancia, pases filtrados y ejecución de los balones detenidos. Además, suele gambetear con facilidad gracias a su desequilibrio individual y pisar el área rival con frecuencia.

Ya sea con el esquema de 3-4-3 o con el de 4-3-3, Valentín suele aparecer con la derecha, a pierna cambiada. Por lo tanto, todo indica que peleará por el puesto con Santiago Solari, Duván Vergara y Tomás Conechny principalmente. De cualquier manera, la idea del cuerpo técnico de Costas es llevarlo de a poco, ya que durante el 2025 tuvo muy pocos minutos y viene de recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida el 9 de octubre del 2024. A Carboni le irán dando minutos de a poco para que retome el ritmo futbolístico que no tuvo en la temporada pasada, ya que arribó a préstamo por un año al club de Avellaneda y sin opción de compra.

Los números de Valentín Carboni en su carrera