Con Messi a la cabeza, los saludos de los referentes de la Selección Argentina de Scaloni para el 2026

Con Messi a la cabeza, los saludos de los referentes de la Selección por Año Nuevo

El 2026 comenzó para la Selección Argentina y será un año en el que buscará levantar dos trofeos que ya ganó de la mano de Lionel Scaloni con sus grandes figuras. Varios de ellos fueron protagonistas en la noche de Año Nuevo por sus mensajes y las fotos con sus respectivas familias que no pasaron inadvertidas en las redes sociales. Lionel Messi encabezó la lista con una imagen junto a sus seres queridos, a los que también se le sumaron Rodrigo De Paul, Emiliano "Dibu" Martínez y otros campeones del mundo.

La "Albiceleste" tiene dos compromisos fundamentales esta temporada y será clave lo que suceda en el primero de ellos. El viernes 27 de marzo desde las 15 de nuestro país se verá las caras con España en Qatar -más precisamente en el Estadio Lusail, donde se consagró el 18 de diciembre del 2022- por la Finalissima que jugarán los campeones continentales. En junio comenzará el Mundial Estados Unidos, Canadá y México, certamen en el que puede cruzarse a la "Furia Roja" en la final -si los dos quedan primeros en sus grupos- o en 16avos. Por supuesto, los futbolistas lo saben y esperan lo mejor para el 2026.

Los saludos de las figuras de la Selección Argentina por Año Nuevo

Lionel Messi

"¡¡FELIZ 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos", escribió el astro rosarino en una publicación compartida con Antonela Roccuzzo en sus cuentas de Instagram. Como no podía ser de otra manera, rápidamente se llenó de likes y comentarios de fanáticos que esperan ver al hombre del Inter Miami levantar la cuarta Copa del Mundo de la Selección Argentina. Claro que no fue el único referente de la "Albiceleste" que aprovechó la ocasión para dar sus mejores deseos para lo que se viene.

El saludo de Lionel Messi por Año Nuevo

Emiliano "Dibu" Martínez

Leandro Paredes

Leandro Paredes junto a su familia en el comienzo del 2026

Enzo Fernández

Cristian "Cuti" Romero

Cristian "Cuti" Romero con sus seres queridos junto al árbol de Navidad

Nicolás Otamendi

La primera foto de Nicolás Otamendi en 2026

Lisandro Martínez

Lisandro Martínez junto a su familia

Nicolás Tagliafico

Lautaro Martínez

Exequiel Palacios

Gerónimo Rulli

¿Cuándo es la Finalissima entre la Selección Argentina y España?

La fecha de disputa de este partidazo por una estrella más dependía exclusivamente del combinado europeo, ya que luego de quedar primera en su grupo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 evitará el repechaje de marzo del 2026. Ya que el equipo de Luis De la Fuente culminó como líder en su zona, ese "hueco" de marzo en el calendario es ideal para aprovechar y disputar este cotejo entre los dos mejores Seleccionados de fútbol en la actualidad. En cuanto al estadio, se perfilaron Estados Unidos, Uruguay e Inglaterra, pero finalmente la será el viernes 27 de marzo desde las 15 en el Estadio Lusail de Qatar, donde la "Albiceleste" se consagró en 2022 contra Francia en una definición épica.

¿Cuándo juega la Selección Argentina en el Mundial 2026?