Desde España encendieron la previa de la Finalissima contra la Selección Argentina: "Otro título"

Desde España encendieron la previa de la Finalissima contra la Selección Argentina

En España esperan la Finalissima 2026 con mucha expectativa y uno de sus principales referentes lo dejó en claro en sus últimas declaraciones. En una entrevista reciente, el protagonista lanzó una sutil chicana para la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni, rival de la "Furia Roja" en dicho compromiso que tendrá lugar el viernes 27 de marzo en Qatar. Se trata de Luis de la Fuente, DT del equipo europeo que quiere terminar con la gloria de la "Albiceleste" en los últimos torneos que jugó.

El experimentado entrenador dialogó con el Diario AS antes de que finalice el 2025 y se refirió no sólo a este duelo, sino también a los planes que tiene de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Es que su seleccionado es uno de los firmes candidatos a levantar el trofeo y sabe que puede volver a cruzarse con el combinado nacional en la final si ambos terminan como líderes en su zona. Teniendo en cuenta todos estos puntos, los dichos del estratega no pasaron inadvertidos.

De la Fuente palpitó la Finalissima contra la Selección Argentina con una chicana

"Más allá de testear el potencial de ambas selecciones, me interesa jugar otra final y tener la opción de ganar otro título", esbozó el DT sobre la chance que tienen sus dirigidos de quedarse con este encuentro. A su vez, aseveró que quiere jugar ese partido por lo que significa el duelo entre los campeones de Europa y América. Por otro lado, se refirió a Lionel Messi como "fantástico" al igual que Cristiano Ronaldo y sostuvo que "puede marcar la diferencia en un sólo detalle", por lo que le tiene respeto y admiración.

Con vistas a la Copa del Mundo que comenzará el próximo mes de junio, De la Fuente no se preocupó por un posible encuentro contra la "Albiceleste" en los 16avos de final y dejó en claro que la "idea es ganar siempre, pero lo de los cruces nunca se sabe. Pienso poco en eso y sí en que para llegar a la final vamos a tener que disputar partidos muy difíciles contra los mejores del mundo". Por último, el DT campeón de la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024 con su seleccionado aseguró que tiene una base de 25 o 26 jugadores ya definidos para el Mundial, por lo que no está lejos de cerrar su lista.

Luis De La Fuente habló de la Finalissima vs. Argentina

¿Cuándo es la Finalissima entre la Selección Argentina y España?

La fecha de disputa de este partidazo por una estrella más dependía exclusivamente del combinado europeo, ya que luego de quedar primera en su grupo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 evitará el repechaje de marzo del 2026. Ya que el equipo de Luis De la Fuente culminó como líder en su zona, ese "hueco" de marzo en el calendario es ideal para aprovechar y disputar este cotejo entre los dos mejores Seleccionados de fútbol en la actualidad. En cuanto al estadio, se perfilaron Estados Unidos, Uruguay e Inglaterra, pero finalmente la será el viernes 27 de marzo desde las 15 horas en el Estadio Lusail de Qatar, donde la "Albiceleste" se consagró en 2022.

¿Por qué Argentina y España jugarán la Finalissima en 2026?

Este torneo intercontinental, que organiza la FIFA con el aval de la CONMEBOL y la UEFA, se lleva a cabo entre el campeón de la última Copa América y el de la Europa. Por lo tanto, como la "Albiceleste" y la "Roja" se coronaron en sus respectivos torneos en el 2024, serán quienes protagonicen este cotejo por una nueva estrella en una cancha neutral a definirse.