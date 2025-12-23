Qué es la Finalissima: el formato de la final y cómo se juega

El trofeo de la Finalissima.

La Selección Argentina será protagonista en este 2026 de una nueva edición de la Finalissima, que en esta ocasión lo enfrentará con España. Las dos mejores selecciones de la actualidad, que llegan como dos de las candidatas en el próximo mundial y que se medirán en un mano a mano de alta tensión, a poco de que se juegue el mundial de Canada, Estados Unidos y México.

Los dirigidos por Lionel Scaloni disputaron esta competencia en junio del 2022, cuando lograron imponerse por 3 a 0 a Italia en Wembley, en un partido que ratificó por aquel entonces el buen presente que acompañaba al combinado nacional, que seis meses después alcanzaría por tercera vez en su historia la gloria eterna, al ser campeones del mundo frente a Francia en una histórica final.

Cómo se juega la Finalissima

La Finalissima enfrenta al campeón de la Eurocopa (torneo de naciones de la UEFA) contra el campeón de la Copa América (el trofeo de nacional de Conmebol). Es decir que se cruza al mejor de Europa y Sudamerica en una final mano a mano. Este torneo se juega a un solo partido y en esta ocasión se realizará en Lusail, Qatar, el mismo lugar donde salió campeón Argentina de la Copa del Mundo 2022.

En cuanto a cómo se juega, es un partido único que se juega durante 90 minutos. No hay tiempo extra, por lo que si el empate se mantiene al final del tiempo reglamentario, se pasa directamente a los penales para definir quien se queda con el título. El nombramiento del árbitro será realizado conjuntamente por las dos Confederaciones.

Argentina fue campeón en 2022 del título.

Cuándo se juega la Finalissima 2026

La final se dispuatará el viernes 27 de marzo a las 15 horas de Argentina en Lusail, Qatar.

Los antecedentes de la Finalissima

La primera edición de este torneo fue con otro nombre. En 1985 se jugó la Copa Artemio Franchi, nombre que adoptó en homenaje a un dirigente italiano. Francia, campeón de la Eurocopa 1984, y Uruguay, campeón de la Copa América 1983, se enfrentaron en el Parque de los Príncipes de París el 21 de agosto de 1985, en un único partido. Fue victoria de los Galos por 2 a 0 frente a la Celeste, en un partido que enfrentó a Michel Platini y Enzo Francescoli como grandes figuras de cada selección.

Maradona y Batistuta con la Artemio Franchi.

La segunda edición fue en 1993, también bajo el nombre de Artemio Franchi. Se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata, el 24 de febrero de 1993, entre Argentina, campeón de la Copa América 1991, y Dinamarca, campeón de la Eurocopa 1992, en un partido que terminó 1 a 1 y fue victoria albiceleste en los penales, en el último título oficial de Diego Maradona con la Selección.

Por su parte, la última edición se disputó el 1 de junio de 2022, en el estadio de Wembley, en el mencionado partido entre Argentina e Italia, con victoria de la primera por 3-0, con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala, y con Lionel Messi elegido como mejor jugador del partido. Este certamen resurge también por la extinción de la recordada Copa Confederaciones.