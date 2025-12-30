Mastantuono es seguido por otro grande de Europa: la decision del Real Madrid con su futuro

Franco Mastantuono es seguido por un grande de Europa y define su futuro en Real Madrid, con la Selección Argentina y el Mundial 2026 como gran objetivo.

El nombre de Franco Mastantuono volvió a ganar protagonismo en Europa. Con poco protagonismo en Real Madrid de España, el joven mediocampista argentino despertó el interés de Napoli, aunque en el club español ya tomaron una decisión clave. En el horizonte aparece la Selección Argentina y un objetivo mayor: llegar con continuidad al Mundial 2026.

El seguimiento de Napoli sobre Mastantuono se intensificó en los últimos días, a días que comience el mercado europeo. Según informó el diario Marca, el club italiano analizó la posibilidad de incorporar al mediocampista argentino a préstamo, con la intención de sumarlo al equipo dirigido por Antonio Conte y brindarle mayor continuidad.

La iniciativa surgió a partir de la reducción en la participación del futbolista en la "Casa Blanca", un escenario que abrió la puerta a especulaciones sobre una eventual salida en busca de minutos. Sin embargo, desde el conjunto madrileño descartaron rápidamente cualquier chance de desprenderse del juvenil, incluso bajo la modalidad de cesión.

La postura firme del Real Madrid con Mastantuono

De acuerdo a la información publicada en España, el "Merengue" fue contundente ante el interés del Napoli. No solo rechazó la posibilidad de un préstamo, sino que dejó en claro que Mastantuono forma parte del proyecto a largo plazo de la institución. “El futuro de Franco está, por ahora, ligado al Real Madrid”, señaló Marca, que además remarcó que la confianza en su proyección es total. En el club consideran que lo mostrado por el mediocampista durante su etapa en River Plate fue determinante para apostar fuerte por su desarrollo, más allá de las dificultades lógicas de adaptación.

Un inicio prometedor y un freno inesperado

"Mastan" fue presentado oficialmente como refuerzo del "Real" el 14 de agosto, el mismo día en que cumplió 18 años. Apenas cinco días después, tuvo su debut en La Liga frente a Osasuna, en el Santiago Bernabéu, un estreno que generó ilusión tanto en la dirigencia como en los hinchas. Sin embargo, cuando comenzaba a dar sus primeros pasos, una lesión en el pubis sufrida a comienzos de noviembre, durante un encuentro ante Valencia, frenó su progresión. Ese inconveniente físico lo obligó a detenerse en un momento clave de su adaptación al fútbol europeo.

Regreso con pocos minutos y rumores de mercado

Tras superar la lesión, el regreso del talentoso zurdo fue gradual y con participación limitada. Ingresó apenas un minuto frente al Alavés y disputó 66 minutos ante Talavera por la Copa del Rey, en un partido en el que no logró destacarse. Ese contexto alimentó las versiones sobre una posible salida en el mercado de enero, con el objetivo de encontrar un destino que le garantice rodaje. El Napoli apareció como uno de los clubes atentos a la situación, aunque el escenario cambió rápidamente por la postura del Real Madrid.

En medio de las especulaciones, el especialista en transferencias Fabrizio Romano se encargó de desmentir los rumores sobre una salida inminente.

“Los informes que indican que Franco Mastantuono se marchará cedido en enero están muy lejos de la realidad”, afirmó el periodista. Además, remarcó que tanto Xabi Alonso como la dirigencia del Real Madrid lo consideran una pieza importante dentro del proyecto deportivo, una señal clara de que el club apuesta a su continuidad pese a la competencia interna.

La Selección Argentina y el sueño del Mundial 2026

Más allá de la situación en su club, Mastantuono tiene un objetivo claro a mediano plazo: meterse en la consideración de Lionel Scaloni para la Selección Argentina de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Con la camiseta del Real Madrid acumula 14 partidos oficiales, con un gol, ante Levante por La Liga, y una asistencia, frente a Kairat Almaty en la Champions League, números que reflejan su potencial pero también la necesidad de sumar mayor continuidad.