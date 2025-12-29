La promesa de la Selección Argentina que queda libre y está en la mira de 3 grandes de Europa

Senesi tiene 28 años.

A Lionel Scaloni le tocó la difícil tarea de encontrar el camino con la Selección Argentina en medio del recambio generacional, aunque todavía con algunas figuras importantes dentro del equipo. La búsqueda comenzó incluso antes de la consagración en Qatar 2022, puesto que probó a varios jugadores para dicha cita mundialista, entre los que se incluyó a un defensor que por entonces la rompía en el fútbol neerlandés.

Se trata de Marcos Senesi, el central surgido en San Lorenzo que partió al Feyenoord en 2019 y en agosto del 2022 fue vendido a Bournemouth de la Premier League, dos meses después de su debut con la “Albiceleste” en un amistoso con Estonia. En aquella oportunidad, el defensa reemplazó a Lisandro Martínez para la última media hora de partido que tuvo a Lionel Messi como figura con los cinco goles que anotó a los europeos.

Dicho encuentro fue el sello definitivo al rechazo de Senesi a la Selección de Italia, que también se había mostrado interesada en el entrerriano debido a su doble nacionalidad. A pesar de esto, el zaguero no volvió a ser citado por Scaloni hasta octubre de este año, cuando jugó en un amistoso contra Venezuela, y ahora se encuentra libre para negociar debido a que no llegó a un acuerdo con el Bournemouth para renovar su contrato, que termina a mediados del 2026.

Así lo afirmó el periodista César Merlo en su cuenta de X, donde señaló que las negociaciones no prosperaron y, en consecuencia, el argentino será libre para negociar con otros clubes a partir de enero. Entre los clubes interesados en sus servicios, el que más destaca es Barcelona, que se encuentra en búsqueda de un central y también tendría a Nicolás Otamendi en la mira, según los rumores que circularon durante el fin de semana.

Por otro lado, Diego "Cholo" Simeone también habría anotado a Senesi en su carpeta como posible fichaje para el Atlético de Madrid, donde actualmente se encuentran Nahuel Molina, Nico González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. Además, fuera del fútbol español, el central habría sido incluido como alternativa de refuerzo de Juventus, que viene de oficializar a Marco Ottolini como su nuevo director deportivo.

Senesi suma 107 partidos con el Bournemouth.

Los números de Senesi en la Selección Argentina

El debut de Marcos Senesi con el conjunto nacional se dio el 5 de junio del 2022, cuando reemplazó a Lisandro Martínez a los 62’ en la victoria sobre Estonia por 5-0. Desde entonces pasaron más de tres años hasta la nueva citación de la “Scaloneta”, recién para los amistosos de octubre y noviembre, aunque solamente estuvo a tiempo completo contra Venezuela, mientras que fue suplente ante Puerto Rico y Angola.