¿Qué jugadores deben cambiar de club si quieren ir al Mundial con Argentina?

Scaloni tendrá que presentar una lista de 26 jugadores para disputar el Mundial.

Todavía falta para que el Mundial disponga de la atención absoluta de todos los amantes del fútbol, pero hay ciertos detalles que los entrenadores deben comenzar a pulir en lo que respecta a la confección del armado de las listas. Es por ello que Lionel Scaloni le señaló a varios jugadores que tiene que considerar la idea de cambiar de clubes si quieren formar parte de la nómina provisoria y definitiva de la Selección Argentina. Aquel que no tenga minutos, no va a ser considerado.

Lo primero a mencionar es que la cantidad de profesionales que se podrán convocar es de 26, pero en la preliminar se pueden anotar un mínimo de 35 y hasta un máximo de 55. Esto se hace con el objetivo de que los clubes vayan sabiendo a qué futbolistas podrían llegar a perder a partir de mayo. Todavía no hay una fecha confirmada, sin embargo la FIFA exigiría que cada uno de los participantes del certamen entreguen las listas un mes antes de que se dispute el primer encuentro.

A pesar del interés de Boca, Dybala se quedaría en la Roma

De acuerdo con la información y análisis que el periodista Julián Giacobbe realizó para Bolavip, se desprenden una serie de nombres que deberán pensar en cambiar de equipo en el vigente mercado de pases con la finalidad de tener más minutos y así captar la atención de Lionel Scaloni. Los nombres a considerar son Walter Benítez, Gio Lo Celso, Paulo Dybala, Claudio Echeverri, Valentín Carboni, Valentín Castellanos y Franco Mastantuono. Este último no está sumando gran cantidad de minutos en el Real Madrid porque se decidió que se recupere al 100% de una lesión sin exigirlo.

Por otro lado, el "Diablito" Echeverri ya se encuentra de regreso al Manchester City después de que se decidiera romper su préstamo con el Bayer Leverkusen debido a la falta de minutos. Se mencionó que podría regresar a River, pero el conjunto inglés y su representante entienden que el Girona de España es el mejor destino posible para que pueda adquirir rodaje. En tanto que Valentín Castellanos está en la mira del Flamengo de Brasil que estaría dispuesto a pagar más de 20 millones de euros para obtener su ficha.

Otro jugador que forma parte de la ficha es Aníbal Moreno, que aceptó marcharse de Palmeiras por la falta de minutos y que a partir del 2026 estará defendiendo la camiseta de River. En la previa, se desprende que Marcelo Gallardo lo utilizará bastante porque lo seleccionó como el reemplazante de Enzo Pérez en el puesto de volante central. No obstante, si su rendimiento no es el esperado, no se va a ganar un lugar dentro del Mundial.

Finalissima 2026: cuándo y dónde se juega la final entre Argentina y España

En la previa del Mundial 2026, la Argentina y España llegaron a un acuerdo para que la segunda edición de la Finlassima se pueda disputar. Se trata de una competencia que busca reunir en un escenario neutral al campeón de la Copa América contra su par de la Eurocopa. En esta oportunidad, se determinó que el duelo se llevará a cabo el viernes 27 de marzo en Qatar, en el Estadio Icónico de Lusail, donde se disputó la final del Mundial 2022.

Lo particular de este partido es que se debería haber disputado en el continente americano, ya que la intención era que ambos seleccionados pudieran contar con cierto apoyo de sus hinchas. La primera edición se desarrolló en Wembley, Inglaterra, y para la segunda se pensaba como sede el Estadio Centenario de Uruguay. También estaba la posibilidad de que los 90 minutos se llevarán a Miami, Estados Unidos, a modo de previa del Mundial. Sin embargo, los petrodolares doblegaron voluntades y arrastraron la copa hacia Medio Oriente.