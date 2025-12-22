Mundial 2026: la racha negativa que buscará romper la Selección Argentina en Estados Unidos

Argentina nunca ganó en su debut como campeón.

A tres años de la conquista de la tercera estrella en Qatar 2022, la Selección Argentina se encuentra a medio año de iniciar una nueva defensa del título en el Mundial 2026, que tendrá la particularidad de que se jugará en tres países y tendrá un nuevo formato. Para esta edición de la Copa del Mundo, las sedes serán Canadá, Estados Unidos y México, además de que el número de participantes aumentará a 48 selecciones.

Tras el sorteo, el equipo de Lionel Scaloni quedó como cabeza de serie del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, con su debut programado para el martes 16 de junio en el Kansas City Stadium contra los argelinos. Ahora bien, esta primera presentación no solo será clave para romper el hielo y dejar atrás el fantasma de lo sucedido con Arabia Saudita en Qatar, sino también para terminar con una racha histórica y negativa en la Selección.

Y es que la “Albiceleste” nunca ha podido comenzar la defensa del título con el pie derecho en sus antiguas presentaciones como campeona del mundo, algo que sucedió en España 1982 e Italia 1990. En el primer caso, el equipo de César Luis Menotti cayó en el debut ante Bélgica por 1-0 con gol de Erwin Vandenbergh, resultado que se repitió en Italia frente a Camerún en la primera fecha del Grupo B, con gol de François Omam-Biyik.

A pesar de estos arranques, la Selección Argentina logró recuperarse en las fechas posteriores para avanzar de fase. En España 1982, quedó segunda en el Grupo 3 y clasificó a la segunda fase, un triangular en el que no pudo sumar puntos en el Grupo C y no pudo meterse en semifinales. Por otro lado, en Italia 1990 la historia fue distinta, clasificando a la fase eliminatoria como tercera del grupo y con victorias sobre Brasil, Yugoslavia e Italia para llegar a una nueva definición contra Alemania Federal, que ganó por 1-0 tras un polémico penal a favor de los germanos.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026

Martes, 16 de junio 2026: 21:00 h - Argentina vs Argelia – Kansas City Stadium.

– Kansas City Stadium. Lunes, 22 de junio 2026: 13:00 h - Argentina vs Austria – Dallas Stadium.

– Dallas Stadium. Sábado, 27 de junio 2026: 22:00 h - Jordania vs Argentina – Dallas Stadium.

Argentina llega al Mundial como la segunda selección del mundo.

Fecha confirmada para la Finalissima

El jueves pasado se confirmó oficialmente que la Finalissima que enfrentará a los campeones de América y Europa, es decir, a Argentina y España, se llevará a cabo el viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar. Será la primera vez desde los JJ. OO. de Ámsterdam 1928 en que las dos mejores selecciones del mundo se enfrenten en una final oficial, ocasión en la que Uruguay venció a Argentina por 2-1 en el partido de desempate.