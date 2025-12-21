Mundial 2026: la FIFA confirmó el millonario aumento que tendrán los premios en la Copa del Mundo

El Mundial 2026 se jugará entre el 11 de junio y 19 de julio.

El Mundial 2026 representa un cambio de era para la FIFA, ya que el certamen pasará de los 32 seleccionados de Qatar 2022 al nuevo formato de 48 equipos que debutará el próximo año, después de siete ediciones bajo el formato anterior. Como consecuencia del aumento de participantes en la Copa del Mundo, también era esperable un incremento en la bolsa que repartirá el certamen entre los clasificados.

La semana pasada, se concretó un encuentro del Consejo de la FIFA en Doha, Qatar, para aprobar la nueva distribución de la bolsa, que contará con una contribución histórica de 727 millones de dólares. Del acuerdo se desprende que el equipo campeón de la Copa del Mundo 2026 recibirá un premio de 50 millones de dólares, ocho veces más de lo que se llevó la Selección Argentina tras alcanzar la tercera estrella contra Francia en 2022.

Según el informe compartido por la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, el subcampeón recibirá 33 millones, mientras que el ganador del partido por el tercer lugar percibirá 29 millones, dos más que el equipo que quede cuarto. De ahí para atrás, las selecciones que caigan en cuartos de final ganarán 19 millones, mientras que las que no pasen de octavos cobrarán 15 millones.

El hecho de pasar a la fase eliminatoria y quedarse en dieciseisavos de final lleva el monto a 11 millones, mientras que los eliminados en la fase de grupos solamente serán premiados con 9 millones. No obstante, los 48 seleccionados recibirán un premio de 1,5 millones solamente por su participación, monto pensado para cubrir los gastos de logística y seguridad que son cruciales para los preparativos al Mundial.

De acuerdo con la FIFA, la nueva distribución tiene como objetivo reflejar el crecimiento económico del fútbol y el impacto de la Copa del Mundo en ingresos por derechos televisivos, venta de entradas y merchandising. En relación con esto, la idea de la entidad es reinvertir el 90% de los fondos para fomentar el desarrollo del fútbol a nivel mundial, sobre todo en lo que respecta a inferiores y fútbol femenino, que se encuentra en plena fase de desarrollo en varios países del globo.

Argentina llega como campeona defensora.

