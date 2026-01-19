Buena noticia para Franco Colapinto: el importante logro de Alpine que le daría una ventaja en la Fórmula 1

Colapinto necesita resultados para renovar para 2027.

Con la presentación del RB22 de Red Bull, el regreso de la Fórmula 1 se siente cada vez más cerca a pesar de que todavía quedan poco menos de dos meses para el inicio del campeonato en el GP de Australia. No obstante, con la pretemporada a la vuelta de la esquina, se viven semanas claves en las fábricas de las escuderías, puesto que no todas estarían llegando a la cita de Barcelona en las mejores condiciones.

En las últimas semanas, se reveló que Mercedes tendría problemas con los ensambles de sus unidades de potencia, lo que incluso había perjudicado a Alpine, que se vio forzado a retrasar el estreno del A526. Pero a pesar de este contratiempo, el equipo galo ha conseguido cumplir con otro de sus objetivos que podría ser clave para la dupla de Franco Colapinto y Pierre Gasly, que parten con una importante ventaja sobre el resto.

De acuerdo con Auto Racer, la escudería francesa ha logrado alcanzar el peso mínimo establecido en el nuevo reglamento de la F1, que indica una disminución de 30 kilogramos en relación con los coches de la temporada pasada. Hasta el momento, solamente Audi había sido capaz de alcanzar dicho objetivo, según circuló en los medios especializados, por lo que los dos equipos han iniciado la nueva era con mayor ligereza.

Y es que a menor peso, mayor velocidad tendrá el monoplaza, además de que Alpine tendría mayor libertad y elasticidad para agregar los kilos que falten para determinadas configuraciones de acuerdo con las características de cada circuito. Por otro lado, el haber alcanzado el peso mínimo también le permite al equipo de Franco centrarse en el desarrollo aerodinámico, que se encuentra al mando de David Sánchez.

Si se combina esto con la ventaja de Mercedes, que aprovechó una zona gris en el reglamento para el desarrollo de la unidad de potencia, es posible que Alpine tenga un buen arranque de temporada, al menos hasta que los rivales comiencen a corregir sus problemas. Así, tanto Colapinto como Gasly serían candidatos a colocarse en la zona de puntos en las primeras fechas del campeonato e, incluso, podrían llegar a luchar por victorias si los equipos punteros del 2025 pierden rendimiento.

Alpine viene de quedar último en 2025.

Alpine, con nueva fecha de estreno

Según informaron desde Auto Racer, Alpine tiene agendado el 22 de enero para el shakedown en el que se realizarán los primeros testeos del funcionamiento del A526, aunque todavía no hay un circuito confirmado. Por otro lado, el viernes 23 será la presentación oficial de la livery del equipo galo en el Circuito de Barcelona-Cataluña, que será sede de la primera parte de la pretemporada entre el 26 y 30 de este mes.