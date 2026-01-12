Colapinto sigue sin conocer su nuevo coche.

A tan solo una semana de su regreso a la sede de Enstone para continuar puliendo detalles del A526 con horas en el simulador, Franco Colapinto esperaba por su primer encuentro con el nuevo monoplaza. Debido al cambio reglamentario de la Fórmula 1, los tiempos de trabajos se aceleraron para este 2026, lo que llevó a Alpine a programar la presentación del coche para el próximo 23 de enero, aunque su estreno iba a darse este fin de semana.

Desde hace unos días se supo que la escudería francesa planeaba salir a pista a probar el A526 en unos tests privados que iban a realizarse este sábado en el Circuito de Barcelona-Cataluña, el mismo en que hará la presentación y comenzará la pretemporada a fin de mes. Sin embargo, llegado el día prometido, Alpine decidió postergar el estreno del monoplaza a solo unas horas de su salida a pista sin dar demasiadas explicaciones.

Tal es así que el equipo galo solamente informó que se iba a reprogramar la actividad, que todavía no tiene una nueva fecha, y sin detallar los motivos que llevaron a que no se realice en la fecha inicial. A pesar de esto, el medio Grada 3 filtró que hubo unas cuestiones técnicas con Mercedes que no llegaron a resolverse, algo fundamental si se considera que la marca alemana proveerá los motores y cajas de cambio para Alpine.

“El motivo de haber pospuesto el rodaje podría haber sido el retraso del envío de unos datos de Mercedes referentes al motor”, afirmaron desde el medio español. En medio de esta situación, se considera que el estreno podría darse en el transcurso de la próxima semana, puesto que en Enstone están convencidos de querer hacer el primer testeo antes del inicio de la pretemporada, que está programada para comenzar el 26 de enero.

En caso se que no se llegue nuevamente, la alternativa sería hacer los testeos en el shakedown para los testeos finales entre el 20 y el 22, de manera que Colapinto y Gasly puedan evaluar el coche. Cabe mencionar que el no contar con la información de Mercedes es un aspecto clave, suficiente para determinar el retraso del estreno, puesto que se trata de una unidad de potencia completamente nueva tanto para el equipo como para los pilotos.

Audi ya tuvo su primera sesión

Así giró el R26 de Audi en Barcelona.

Este fin de semana, Audi, que tomó el lugar de Sauber con el cierre de la transición vista en 2025, fue la primera escudería en probar su monoplaza bajo la nueva normativa. Sin livery y completamente en negro, el R26 salió a la pista en Barcelona con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto al volante, donde el objetivo no fue buscar tiempos, sino verificar el correcto funcionamiento de todas las funciones del coche.