Tras ocupar el asiento de Jack Doohan, Franco Colapinto tuvo su regreso a la Fórmula 1 de la mano de Alpine a partir de la séptima fecha del 2025 con la difícil tarea de sumar puntos con un A525 que no presentaba un buen rendimiento. Sin embargo, el pilarense no pudo cumplir con el objetivo, aunque se ganó la renovación para este 2026 a base del buen ritmo mostrado en la segunda parte de la temporada y sus victorias personales sobre Pierre Gasly.

Ahora bien, aunque el piloto argentino tiene garantizada su continuidad en la máxima categoría para la temporada 2026, lo cierto es que deberá ganarse la renovación para el 2027. De hecho, Steve Nielsen habló de las expectativas que tiene sobre Colapinto para este año, aunque es consciente de que todavía se encuentra en pleno desarrollo de sus verdaderas capacidades al volante, por lo que darle tiempo será clave para su evolución.

“Franco es un piloto joven. Hemos visto a otros pilotos jóvenes atravesar períodos buenos y difíciles; él está en ese proceso”, había dicho el director de Alpine en declaraciones rescatadas por Motorsport tras el GP de Abu Dhabi en el cierre de la temporada pasada. En este sentido, el británico destacó lo parejo que llegó a estar con su compañero en algunas carreras del 2025, algo clave si se considera la experiencia que acarrea Gasly en la F1.

“Hubo carreras previamente en el año en las que estuvo a la par de Pierre, y en un par de ocasiones quizá incluso fue más rápido que Pierre en carrera. Está en ese camino, y le daremos todo el apoyo que necesite para ser lo más rápido posible”, agregó. De cara a este 2026, Nielsen señaló que lo más importante para el argentino será ser capaz de sumar los puntos que no llegaron en 2025 y mejorar los resultados de la escudería en general.

“Lo importante para nosotros es tener dos pilotos sumando puntos en el campeonato. Hemos sufrido un poco este año: solo un auto sumó puntos, y tampoco los suficientes”, advirtió el jefe del equipo galo. De ahí la clave que tendrá el rol de Colapinto, aunque señaló que no habrá mucha presión, al menos al principio del campeonato: “Necesitamos estabilidad en el segundo auto y necesitamos dar tiempo para que ese talento madure y nos entregue puntos. Se necesitan dos pilotos”.

La ventaja de Alpine por ser último en 2025

Con apenas 22 puntos, todos conseguidos por Pierre Gasly, Alpine terminó en el último escalón de la tabla de constructores en la temporada pasada, lo que disminuyó en millones sus ingresos por premios en la Fórmula 1. No obstante, el lado bueno es que es el equipo con más horas para usar el túnel de viento, la tecnología usada por los ingenieros para medir la eficiencia aerodinámica de los monoplazas, lo que, en combinación con el nuevo motor de Mercedes, podría ser clave para mejorar el rendimiento en 2026.