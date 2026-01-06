Gasly sumó 22 puntos en 2025.

Alpine firmó una temporada para el olvido el año pasado, con un A525 que arrastraba las falencias de su predecesor y que tenía el limitante del motor Renault, que hace unos años había quedado por detrás de sus rivales. De ahí que el equipo de Franco Colapinto haya decidido abandonar temprano el desarrollo del coche para centrarse en el A526, su primer monoplaza en la nueva era de la Fórmula 1 que iniciará en este 2026.

La actualización de la normativa técnica hizo que todas las escuderías se reinicien y queden en cero, aunque los franceses comenzaron antes con su trabajo de manera de tener una ventaja para esta temporada. De ahí que Pierre Gasly se haya mostrado ilusionado con el nuevo monoplaza una vez cerrada la temporada en Abu Dhabi, cuando declaró que atravesó ese complejo 2025 para quedar mejor posicionado de cara a la nueva era.

“Sabía lo que hacíamos para 2026 y siempre tuve esa luz al final del túnel. Siempre pude ver esa luz, lo que me ayudó a atravesar el año”, afirmó el piloto galo en declaraciones rescatadas por Planet F1 tras la cita en el Circuito Yas Marina. De hecho, Gasly manifestó que no le importaría haber pasado por el calvario que fue la temporada si mejora su rendimiento en este 2026, donde el objetivo sería pelear entre los mejores.

“Si me da mejores resultados el año que viene, literalmente no me importa esta temporada y habrá valido totalmente la pena”, añadió. Además, el compañero de Colapinto señaló que los esfuerzos anticipados de Alpine, que inició el desarrollo del nuevo coche meses antes que la competencia, podría brindarles “una ventaja inicial respecto a otros equipos y lograr mayores éxitos, que es lo que buscamos”.

Cabe mencionar que, por fuera de lo que suceda con el monoplaza en cuestión, el equipo galo ya tiene ventaja en cuanto a las unidades de potencia, ya que tanto Mercedes como Ford, el nuevo proveedor de Red Bull, encontraron la forma de hacer la diferencia al aprovechar una zona gris del reglamento. A pesar del reclamo de los equipos rivales, la FIA aprobó estos motores, que supondría una ventaja de potencia y, por ende, de velocidad.

El argentino tiene garantizado el 2026 en Alpine.

¿Cuándo se presenta el nuevo monoplaza de Alpine?

Hace unas semanas, Alpine confirmó que el A526 será presentado el próximo 23 de enero en el Circuito de Barcelona-Cataluña, días antes del inicio de la pretemporada en el trazado catalán. Cabe mencionar que el equipo galo usará motores Mercedes a partir del 2026, aunque su rendimiento en pista recién podrá verse con los primeros testeos, que comenzarán el 26 de dicho mes a puertas cerradas.