Gasly terminó decimoctavo en la tabla.

El 2025 de Alpine no fue sencillo, con un coche que tenía tanto déficit de potencia por el motor de Renault como déficit aerodinámico por el diseño del A526. Franco Colapinto, que tuvo su regreso a la Fórmula 1 en la séptima fecha, tuvo muchos problemas con el coche, tanto que la adaptación le costó varias jornadas y aun así no pudo llegar a los puntos, caso distinto a Pierre Gasly, que llegó a sumar un total de 22 unidades.

A pesar de haber obtenido puntos, lo cierto es que el piloto francés no quedó contento con su rendimiento en la temporada pasada, por lo que tiene mucha hambre por conseguir mejores resultados en la nueva era de la máxima categoría. Tal es así que Gasly remarcó tras el cierre del campeonato en Abu Dhabi que será uno de los que más se esforzará por mejorar su rendimiento en 2026, con un Alpine que pasará a ser motorizado por Mercedes.

De hecho, en declaraciones rescatadas por Planet F1, el piloto galo destacó que el inicio del campeonato será clave para demostrar su valía luego de lo que fue el 2025. “Sé que es una gran oportunidad para el equipo y para mí. Luego de la temporada que tuve, estoy más ansioso que nunca por redimirme”, afirmó Pierre, que no dejó escapar la posibilidad de dejarles una advertencia a los demás pilotos de la F1, incluso a Colapinto.

“Sé lo que está por venir, sé lo mucho que ha trabajado el equipo este año y lo mucho que ha sacrificado en pos de los beneficios del próximo año. Por eso estaré tan preparado como pueda como piloto”, sentenció el francés. Cabe mencionar que Gasly terminó entre los últimos lugares de la temporada, solamente por delante de Gabriel Bortoleto, Franco y Jack Doohan, que estuvo en el segundo A525 en las primeras seis fechas.

El calendario de la F1 2026

No habrá que esperar demasiado para volver a sentir que se avecina una nueva edición de la Fórmula 1, ya que las escuderías presentarán sus nuevos monoplazas en la segunda mitad de enero, antes de la pretemporada que comenzará en Barcelona del 26 al 30 de dicho mes a puerta cerrada. Esas no serán las únicas pruebas, ya que Baréin será sede de otras dos sesiones, programadas para realizarse del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. Tras eso, la F1 2026 comenzará en marzo, tal como lo indica el calendario:

La dupla de Alpine se mantendrá en 2026.