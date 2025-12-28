Vacaciones fugaces: ¿cuándo volverá Franco Colapinto a la sede de Alpine para la Fórmula 1 2026?

Colapinto no sumó puntos en la temporada.

Luego de la cita en el GP de Abu Dhabi, Franco Colapinto tuvo que cumplir con unos últimos compromisos con Alpine en la fábrica, como la realización de la prueba del asiento para el nuevo A526. Tras eso, el pilarense se tomó un descanso de la Fórmula 1 y se vino para Argentina, donde disfruta de un merecido descanso junto a su familia y sus amigos en plena etapa de las fiestas de fin de año.

De hecho, el piloto argentino participó de algunos eventos y luego fue visto en Pilar, su ciudad natal, donde fue al gimnasio y pasó la Navidad el miércoles pasado. Ahora bien, para esta semana, se espera que Franco vuelva a estar rodeado de sus afectos para despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo, pero no podrá quedarse mucho tiempo para seguir con los festejos en el país, ya que la temporada 2026 de la F1 tiene un calendario acelerado.

Y es que como el 2026 será el primer año del nuevo reglamento técnico de la máxima categoría, habrá tres fechas distintas para las prácticas de pretemporada, lo que, a su vez, adelantó las presentaciones de los monoplazas. Tal es así que Alpine tiene programada su presentación del A526 para el viernes 23 de enero, por lo que el pilarense debe volver lo antes posible para seguir con sus aportes al desarrollo del nuevo coche.

En este sentido, Infobae informó que “Fran” estará de vacaciones hasta el 1º de enero inclusive, ya que en el primer fin de semana del año tendrá que emprender el viaje de regreso a la sede de Enstone. Si bien todavía no estrenará el coche, Colapinto sumará horas en el simulador con la configuración del A526, que será visto por primera vez en el Circuito de Barcelona-Cataluña apenas unos días antes del inicio de la pretemporada.

Cabe mencionar que los primeros entrenamientos serán a puertas cerradas en el trazado catalán del 26 al 30 de enero, por lo que no habrá demasiada información con respecto al rendimiento. Recién para la siguiente sesión en el Circuito Internacional de Baréin, la Fórmula 1 habilitará a las transmisiones y a la prensa, que hará la cobertura de las dos fechas programadas del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.

Todas las fechas de la pretemporada de la F1 2026.

¿Cuándo arranca la F1 2026?

Después de la pretemporada que finalizará a mediados de febrero, los equipos tendrán un par de semanas antes de la primera fecha de la nueva temporada de la Fórmula 1, que se realizará en el Circuito de Albert Park. Allí, se disputará el Gran Premio de Australia entre el 6 y 8 de marzo, con la primera presentación de Franco Colapinto en el trazado de Melbourne como piloto de la máxima categoría.