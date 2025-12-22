Esperanzas para Franco Colapinto: el plan de Alpine que lo dejó último en la Fórmula 1 y sería clave para el 2026

Colapinto no sumó puntos en la temporada.

A pesar de la alegría que le significó volver a la Fórmula 1 tras reemplazar a Jack Doohan a partir del GP de Ímola, lo cierto es que Franco Colapinto no tuvo un buen año en la máxima categoría. El objetivo de llegar a la zona de puntos no pudo cumplirse y cerró la temporada sin puntos, condenado en la mayoría de las ocasiones a terminar las carreras en los últimos lugares y muy lejos de la zona de puntos.

Ahora bien, esto se debe a que Alpine inició la temporada con una refacción de su antiguo chasis, el A524, que ya traía algunos problemas de por sí, sin mencionar que atravesaba su último año con los motores de Renault y su conocida falta de potencia. Y es que incluso antes de que comience el campeonato de la F1, desde la escudería francesa reconocieron que apenas iba a haber lugar para el desarrollo del A525.

Según un análisis realizado por The Race, la clave de esta decisión fue centrarse en el desarrollo del monoplaza para la siguiente temporada, de manera tal de ganarles al resto de los equipos en la nueva era de la F1. “Nuestra estrategia en 2025 era básicamente invertir lo máximo posible, lo antes posible, en el coche de 2026”, había dicho David Sánchez, director técnico de Alpine, en declaraciones rescatadas por el citado medio.

De esta manera, el equipo de Colapinto sacrificó todas sus posibilidades en este año en pos de dar un salto cualitativo en 2026, ya que consideran que llegar temprano al desarrollo de los nuevos monoplazas puede suponer una ventaja en la próxima temporada. Al respecto, Steve Nielsen declaró en una entrevista con The Race: “Llegar tan tarde, porque todos tenemos recursos muy similares, será, espero, una penalización para ellos”.

Y es que el no haber dedicado tiempo del túnel de viento para el nuevo coche es algo que le sucedió a la mayoría de los equipos, que comenzaron con su desarrollo hacia la segunda mitad del año. Por lo tanto, si en Alpine hicieron bien su trabajo, es posible que el piloto argentino tenga mejores chances en 2026, donde el objetivo ya no será llegar a los puntos, sino pelear posiciones para quedar dentro de podios.

Alpine terminó último en la tabla de constructores.

¿Cuándo se presenta el nuevo monoplaza de Alpine?

Hace unas semanas, Alpine confirmó que el A526 será presentado el próximo 23 de enero en el Circuito de Barcelona-Cataluña, días antes del inicio de la pretemporada en el trazado catalán. Cabe mencionar que el equipo galo usará motores Mercedes a partir del 2026, aunque su rendimiento en pista recién podrá verse con los primeros testeos, que comenzarán el 26 de dicho mes a puertas cerradas.