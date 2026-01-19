El DNU de Inteligencia y la reforma laboral, los temas de debate de un Congreso en receso

En febrero se pondrá en marcha el Congreso con el período de sesiones extraordinarias. Mientras tanto, dos temas dominan los chats y charlas de los principales actores de oficialismo y oposición: el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma la ley de Inteligencia, que los bloques enfrentados con el gobierno de Javier Milei quieren voltear, y la reforma laboral, por la que La Libertad Avanza (LLA) busca acuerdos dentro y fuera del Senado.

Qué pasa con el DNU de la ley de Inteligencia

El DNU, que empodera a Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y minimiza su control, ingresó el viernes a través del Senado y fue girado a la comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

En estos momentos, el Trámite Legislativo no se encuentra constituído. Si la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no llaman a la conformación de la Bicameral para al debate del DNU dentro del plazo de diez días hábiles, cualquiera de las dos cámaras puede pedir su tratamiento.

La oposición en Diputados trabaja para tener el número que permita voltear el decreto. Fuentes peronistas señalaron a El Destape que Unión por la Patria tiene a sus 93 voluntades listas para rechazar el DNU.

A estos se le sumarían, Provincias Unidas (18 integrantes), el Frente de Izquierda y los Trabajadores (cuatro), la Coalición Cívica (dos), Encuentro Federal (dos), el larretista Álvaro González y la cordobesa Natalia De la Sota. Hay quienes creen que se podría sumar al puntano Jorge "Gato" Fernández y a Marcela Pagano, enfrentada al oficialismo.

Si nadie falta, la cuenta da 123 para la oposición. Necesitan seis más. "Vamos a ver si esta semana conseguimos un poco más, que va a haber un poco más de movimiento, a la espera de la convocatoria a extraordinarias para descongelar al Congreso", comentó a este medio un miembro de la oposición.

Qué pasa con la reforma laboral

"En febrero va a haber baile", dicen desde la representación de LLA en el Senado respecto a las conversaciones sobre la reforma laboral. Desde el bloque Justicialista, principal interesado en bajar el proyecto, reconocen intercambios de Whatsapp, mientras el Congreso está en receso. Otras voces peronistas afirman que están trabajando en el tema.

Quien continuó su gira para conseguir apoyos para la reforma laboral fue el ministro del Interior, Diego Santilli, quien se vio el miércoles con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego. El listado incluía al peronista pampeano Sergio Ziliotto, aunque en dos oportunidades tuvo que ser pospuesto el encuentro.

Desde el entorno de Santilli se encargaron de decir que "se trajo el compromiso de ambos gobernadores de apoyar la reforma laboral". Cornejo tiene dos senadores que le responden en el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR).

El ministro del Interior, Diego Santilli, en visita al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo

Para esta semana, el peregrinaje del "Colorado" continuará con encuentros con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Los dos primeros tienen cada uno un senador que les responde.

Mientras afuera del Congreso las charlas las maneja Santilli, dentro del Senado la que lidera las negociaciones es la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, que la semana pasada dio a entender que el proyecto de reforma laboral podría sufrir cambios para obtener los consensos que no tuvo en diciembre pasado.

El oficialismo, que tiene 18 senadores más dos bloques satélites, necesita llegar a 37. Ya el año pasado, el PRO (tres legisladores) expresaba su voluntad de acompañar. La UCR, que posee diez bancas, todavía hace mutis.

La reforma laboral tiene dictamen para ser tratada en el Senado y será parte del temario del período de sesiones extraordinarias del Congreso al que convocará el Ejecutivo para febrero. También incluirá la reforma de la ley de Glaciares, y se presume que pueda entrar el proyecto de modificaciones al Código Penal. Sin embargo, este sábado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que a estos proyectos se le sumará el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea.