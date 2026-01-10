La senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich aseguró este sábado que el oficialismo "va a aceptar cambios" en el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. También afirmó que el partido libertario "está dispuesto a hablar con la CGT", uno de los principales opositores a la iniciativa.

"Vamos a aceptar cambios. Los proyectos salen cuando tenés apoyo suficiente. Tenemos 21 senadores. Con eso no sacamos una ley. Vamos a aceptar cambios, con una condición. Que sea una ley para cambiar. Si es una ley para mantener el status quo, preferimos no tener ley", señaló Bullrich en declaraciones a El Observador desde la ciudad balnearia de Mar del Plata.

Noticia en desarrollo...