Reforma laboral

Bullrich admitió que aceptará "cambios" en la reforma laboral y convocó a la CGT

La exministra reconoció que no tiene los senadores suficientes. Pidió que las nuevas modificaciones tengan la "condición" de que sea "una ley para cambiar". También dijo estar dispuesta "a hablar" con la Confederación General del Trabajo (CGT). 

10 de enero, 2026 | 17.45

La senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich aseguró este sábado que el oficialismo "va a aceptar cambios" en el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. También afirmó que el partido libertario "está dispuesto a hablar con la CGT", uno de los principales opositores a la iniciativa.

"Vamos a aceptar cambios. Los proyectos salen cuando tenés apoyo suficiente. Tenemos 21 senadores. Con eso no sacamos una ley. Vamos a aceptar cambios, con una condición. Que sea una ley para cambiar. Si es una ley para mantener el status quo, preferimos no tener ley", señaló Bullrich en declaraciones a El Observador desde la ciudad balnearia de Mar del Plata.

Noticia en desarrollo...

