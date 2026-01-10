Con tres gobernadores en agenda, Santilli continúa buscando votos para la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, continuará con su agenda de encuentros con gobernadores. Además de los asuntos de Nación y las provincias, el funcionario busca afinar los votos para la reforma laboral en el Congreso, a través de los jefes provinciales.

Según informaron a El Destape de fuentes cercanas a Santilli, el ministro irá el próximo lunes12 de enero a Chaco, donde será recibido por el gobernador Leandro Zdero, un radical con óptima sintonía con la Casa Rosada. El dia siguiente, recibirá a un peronista: el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se hará presente en la Casa Rosada. Si bien el gobierno de Javier Milei le niega el diálogo a los mandatarios indentificados con el peronismo en su variante kirchnerista, el pampeano entra en el grupo de jefes provinciales que, por lo menos, es convocado.

El miércoles 14, Santilli volverá al sur del país y recorrerá las zonas damnificadas por los incendios. Esta semana, el ministro supervisó junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, las zonas afectadas. Pese a eso, según habían conformado a este medio desde voceros de ambas partes, se habló de la reforma laboral.

La visita de la semana próxima, según se informó, también contará con la presencia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para supervisar las zonas damnificadas y los operativos que se realizan.

Por otra parte, Santilli visitará el jueves 15 la provincia de Mendoza donde se reunirá con otro radical, Alfredo Cornejo. Al igual que Zdero, el gobernador mendocino confluyó en una alianza con La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

Según se informó, en los próximos días, Santilli continuará viajando al resto de las provincias antes del tratamiento de la reforma laboral. Se estima, según trascendidos periodisticos, que también estaba en agenda el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés. El jefe provincial radical sucedió a su hermano, Gustavo Valdés, más distante a la Casa Rosada que Zdero o Cornejo.

La reforma laboral tuvo dictamen pero el oficialismo propuso posponer el tratamiento en el recinto para febrero, por no contar con los votos para la media sanción. Con la nueva conformación del Senado, La Libertad Avanza tiene 18 bancas. Tiene dos bloques satélites y a los cuatro del PRO como principales aliados. Necesita 37 votos para arrancar la sesión y sancionar el proyecto. Se espera que la Casa Rosada llame a sesiones extraordinarias en febrero para el tratamiento del expediente.