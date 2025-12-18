Colapinto no sumó puntos en la temporada.

Culminada la entrega de premios de la FIA realizada el viernes pasado en Uzbekistán, la Fórmula 1 comenzó a promocionar lo que será la siguiente edición del campeonato del mundo, que vendrá con la novedad del cambio de reglamento técnico. Además de la eliminación del compuesto MGU-H de la unidad de potencia, los monoplazas tendrán nuevas prestaciones, lo que supone un reinicio en cuanto al desarrollo de los coches.

En este sentido, el equipo de Franco Colapinto sueña con dar el golpe en 2026 y convertirse en una de las escuderías punteras, en especial porque pasará a ser motorizado por Mercedes tras la salida de Renault. Si bien Alpine confirmó que la presentación del A5226 recién se llevará a cabo el 23 de enero en el Circuito de Barcelona-Cataluña en la previa al inicio de la pretemporada, lo cierto es que este miércoles hubo un adelanto.

Y es que la F1 presentó en sus redes sociales un informe de cómo serán los nuevos monoplazas de la competencia a partir de la siguiente temporada, dando un repaso de sus características generales. En este sentido, por fuera de la decoración que lleve cada escudería y los aportes diferenciales en cuanto al diseño, la base será la misma para todos, con una mayor agilidad de los coches debido a su menor peso.

La eliminación de kilogramos viene de la mano de una disminución en las dimensiones del coche, que pasará a ser más corto y más angosto, en parte porque no contarán con los deflectores sobre los neumáticos delanteros. En relación con las gomas, los compuestos preparados por Pirelli también tendrán un diámetro menor, aunque la diferencia en este caso sea de tan solo unos milímetros.

Otro cambio importante que tendrán los monoplazas de la nueva generación es la movilidad de los alerones delanteros, que ahora podrán activarse de manera similar al DRS, aunque con la finalidad de facilitar la gestión de energía en la batería. Por otro lado, los rebases ahora se realizarán con el uso del modo Override, lo que requiere de modificaciones en el volante, que ahora contará con un nuevo botón para activar esta función, que se utilizará para concretar los adelantamientos ya no por la aerodinámica, sino por excedente de energía.

Así se verán los coches de la nueva generación de la F1.

¿Cuándo vuelve la Fórmula 1, con Colapinto?

La F1 2026 comenzará el 6 de marzo con los entrenamientos del GP de Australia en Melbourne. Sin embargo, las escuderías presentarán sus nuevos monoplazas en la segunda mitad de enero, antes de la pretemporada que comenzará en Barcelona del 26 al 30 de dicho mes a puerta cerrada. Esas no serán las únicas pruebas, ya que Baréin será sede de otras dos sesiones, programadas para realizarse del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.