Colapinto está confirmado para competir en 2026 con Alpine.

La Fórmula 1 ingresará en una nueva era en 2026 con el cambio de reglamento técnico y la llegada de los nuevos monoplazas, momento ideal para que Alpine inicie su proceso de recuperación después de una temporada difícil. Y es que el equipo galo no tuvo un buen año con Pierre Gasly y Franco Colapinto, quien tuvo su regreso a la máxima categoría en medio del escándalo de la renuncia de Oliver Oakes tras el GP de Miami.

De hecho, la escudería francesa estuvo varios meses con Flavio Briatore en el doble rol de asesor y director hasta el arribo de Steve Nielsen en septiembre, aunque hubo rumores de que el británico no iba a llegar a ocupar su puesto. Y es que uno de los momentos claves de la temporada se dio con el despido de Christian Horner, quien se había mantenido en Red Bull por veinte años en un exitoso paso como director.

Con ocho títulos de la F1 en su haber, el exjefe de la escudería austriaca sonaba como candidato para sumarse al proyecto de Alpine, pero eso había quedado en el olvido con la llegada de Nielsen. No obstante, ahora que el campeonato ha terminado, los medios europeos han retomado la posibilidad de que el inglés se sume a la sede de Enstone de cara a la siguiente temporada, lo que hace que sea probable que sea el jefe de Colapinto y Gasly.

De acuerdo con De Telegraaf, Horner se encuentra en la búsqueda de un hueco para volver a la máxima categoría, aunque advierte que buscaría tener una participación accionaria significativa en el equipo. Por su parte, L’Equipe indica que el plan del británico es tener un rol superior al de director, que le permita tener un mayor control sobre la escudería en el aspecto deportivo, aunque deberá esperar a mediados del 2026 por la condición de gardening.

Cabe mencionar que Horner mantiene una buena relación con Briatore y que hace unos meses se llegó a hablar de la posibilidad de que haya tres mentes dirigiendo Alpine hacia la segunda mitad del 2026. Según indicaron medios especializados, la idea sería que el británico y el italiano se mantengan como una doble asesoría, mientras que Nielsen se mantendría como director en la pista.

Horner y Briatore fueron vistos juntos más de una vez en el paddock.

La nueva era de Alpine con Mercedes

El GP de Abu Dhabi fue la despedida de Renault de la Fórmula 1, puesto que Alpine ya no usará los motores de la marca francesa a partir de la siguiente temporada. Tras la llegada de Flavio Briatore en 2024, el equipo galo firmó un acuerdo con Mercedes, que será el proveedor de las unidades de potencia y de las cajas de cambio a partir del próximo año para suplir la salida de Aston Martin, que será motorizado por Honda desde 2026.