Briatore fue el responsable del fichaje de Colapinto.

Una de las dificultades que tuvo que atravesar Franco Colapinto desde su regreso a la Fórmula 1 como reemplazante de Jack Doohan fue la presión por conseguir resultados que le permitan mantenerse en la máxima categoría. Inicialmente, se había planteado que Alpine iba a evaluar su rendimiento por unas fechas desde su debut sobre el A525 en el Gran Premio de Ímola (Italia), pero con el paso del calendario que había confirmado que iba a completar el año.

A pesar de esto, el futuro del piloto argentino siguió siendo una incógnita hasta el GP de Brasil, cuando la escudería francesa confirmó la renovación de su contrato para la siguiente temporada de la F1. La noticia trajo algunas críticas hacia Alpine por el hecho de que Colapinto no logró sumar puntos en todo el año, pero tras el GP de Abu Dhabi, Flavio Briatore salió a bancar a su piloto al justificar los motivos de su renovación.

“Pasé mucho tiempo con Franco y noté un cambio en él. Su madurez en los últimos meses cambió completamente. Insistí con él y ahora todos creen que es fantástico para nosotros y que es el compañero correcto para Pierre”, indicó el asesor de Alpine con respecto a la buena relación que mantiene Colapinto con Gasly. Y es que ambos no solo se llevan bien fuera de pista, sino que también pueden complementarse dentro y se desafían mutuamente para mejorar.

En relación con esto, Briatore señaló cómo el argentino se acercó al piloto galo en la segunda mitad de la temporada. “De hecho, si miran las últimas carreras, han estado muy cerca, y yo considero a Pierre como uno de los mejores pilotos de la F1”, agregó el italiano en declaraciones rescatadas por Last Word on Sports, en referencia a la mejora de rendimiento que tuvo “Fran” con el paso de las fechas.

¿Cuándo vuelve la Fórmula 1, con Colapinto?

La F1 2026 está programada para comenzar el 6 de marzo con los primeros entrenamientos del GP de Australia en el Circuito de Albert Park de Melbourne, pero la acción se retomará mucho antes. De hecho, las primeras presentaciones de los nuevos monoplazas están programadas para la segunda mitad de enero, puesto que algunas escuderías confirmaron sus fechas de lanzamiento para comenzar a generar expectativa antes de la visita al Circuito de Barcelona-Cataluña.

La dupla de Alpine se mantiene para 2026.

Esto se debe a que el trazado catalán será la sede del inicio de la pretemporada del 26 al 30 de enero. Se tratará de un “shakedown” extendido de cinco días, en el que no habrá lugar a la prensa ni al público, con sesiones a puerta cerrada. No obstante, las sesiones posteriores, que se realizarán en el Circuito Internacional de Bahréin sí serán transmitidas por F1TV, las cuales se llevarán a cabo del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.