Todos los ganadores de The Game Awards 2025: GOTY y lista completa

El evento, celebrado el 11 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, reunió lo más destacado de la industria del videojuego, con galardones que reflejan tanto la diversidad de géneros como el impacto cultural de estas experiencias.

El gran ganador de la noche fue Clair Obscur: Expedition 33, que fue galardonado como el GOTY de 2025. Además, hubo reconocimientos a otras producciones grandes, a juegos indie e incluso premios especiales para esports y creadores.

Clair Obscur: Expedition 33: el gran dominador de la noche

Clair Obscur: Expedition 33, desarrollado por Sandfall Interactive, fue el gran triunfador de The Game Awards 2025, llevándose el Juego del Año y varios de los premios más prestigiosos:

Juego del Año (Game of the Year)

Mejor Dirección de Juego

Mejor Narrativa

Mejor Dirección de Arte

Mejor Banda Sonora (Score & Music)

Mejor Juego Independiente

Mejor Indie Debut

Mejor RPG

Mejor Actuación (Performance) para Jennifer English

Esta performance histórica convirtió al título en uno de los más reconocidos de la temporada y puso a Francia —país de origen del estudio— en el centro de la noche.

Otras categorías principales

Además del dominio de Clair Obscur, la gala premió a otros juegos y categorías importantes que destacaron en 2025:

Diseño de Audio y Producción Técnica

Mejor Diseño de Audio : Battlefield 6

Innovación en Accesibilidad: Doom: The Dark Ages

Impacto y comunidad

Games for Impact : South of Midnight

Mejor Juego en Curso : No Man’s Sky

Mejor Soporte a la Comunidad: Baldur’s Gate 3

Géneros y formatos

Mejor Juego de Acción : Hades II

Mejor Acción/Aventura : Hollow Knight: Silksong

Mejor Juego Familiar : Donkey Kong Bananza

Mejor Simulación/Estrategia : FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles

Mejor Deportes/Carreras : Mario Kart World

Mejor Multiplayer: Arc Raiders

Adaptación y otros formatos

Mejor Adaptación (serie/película): The Last of Us: Season 2

Premios especiales y comunitarios

Juego más esperado (Most Anticipated Game) : Grand Theft Auto VI

Creador de Contenido del Año : MoistCr1TiKaL

Esports – Mejor juego : Counter-Strike 2

Esports – Mejor atleta : Chovy

Esports – Mejor equipo : Team Vitality

Premio Players’ Voice (voto de fans): Wuthering Waves

Un reflejo de la industria y el gusto del público

The Game Awards 2025 no solo destacó la calidad de Clair Obscur: Expedition 33, sino que también evidenció la variedad de experiencias que marcaron el año: desde producciones indie que compiten cabeza a cabeza con gigantes hasta éxitos multigénero y fenómenos de fans.

Este equilibrio entre grandes producciones, propuestas experimentales y fenómenos de la comunidad muestra cómo la industria del videojuego sigue diversificándose y creciendo tanto creativa como comercialmente.