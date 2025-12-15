Los 10 principales anuncios de The Game Awards

La gala fue una pasarela de anuncios exclusivos.

En una de las ediciones más cargadas de sorpresas de los últimos años, The Game Awards 2025 combinó premiaciones con un desfile de estrenos y primeros vistazos a juegos que prometen ser protagonistas en los próximos años. El gran vencedor de la noche fue Clair Obscur: Expedition 33, que se coronó Juego del Año tras ganar nueve premios, la mayor cantidad en la historia de la ceremonia.

Pero además de los trofeos, la gala fue una pasarela de anuncios exclusivos y adelantos que entusiasmaron a la comunidad global de jugadores. Acá te resumimos los 10 anuncios más importantes que se destacaron de la jornada:

Top 10 anuncios de The Game Awards 2025

Star Wars: Fate of the Old Republic – Un nuevo RPG de acción ambientado en la Antigua República con el regreso creativo de Casey Hudson, figura clave detrás de KOTOR. Divinity (nuevo juego de Larian Studios) – La siguiente gran apuesta de Larian después de Baldur’s Gate 3, prometiendo un RPG de gran escala y profundidad. Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Remake del clásico de 1996 con tecnología moderna, mostrando a Lara Croft en secuencias icónicas reinventadas. Tomb Raider: Catalyst – Un nuevo capítulo de la saga que explorará territorios inexplorados y narrativa fresca con la icónica protagonista. Resident Evil Requiem (nuevo tráiler) – Capcom presentó un adelanto cinematográfico con foco en Leon S. Kennedy como personaje jugable. Control Resonant – Remedy Entertainment reveló una secuela/expansión de Control con tintes de RPG y narrativa expansiva. Total War: Warhammer 40,000 – La serie de estrategia clásica se expande ahora en el universo brutal de Warhammer 40K. Highguard – Un shooter PvP con raid elements de Respawn que busca destacar en el competitivo 2026. Pragmata (actualización/global) – Capcom confirmó nueva fecha y metraje de este esperado título futurista de acción. Mega Man: Dual Override – Nuevo juego de la franquicia clásica que despierta nostalgia y promete reimaginar al personaje.

Lista de ganadores de The Game Awards 2025

Mejor juego familiar: Donkey Kong Bananza

Innovación en accesibilidad: Doom: The Dark Ages

Mejor juego de esports: Counter-Strike 2

Mejor atleta de esports: Chovy

Mejor equipo de esports: Team Vitality - Counter-Strike 2

Mejor juego para móviles: Umamusume: Pretty Derby

Mejor juego independiente: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor adaptación: The Last of Us: Temporada 2

Mejor juego de acción: Hades II

Mejor Actuación: Jennifer English (Expedition 33)

Games for Impact - South of Midnight

Mejor Juego en Curso: No Man's Sky

Mejor Diseño de Audio: Battlefield 6

Creador de Contenido del Año: MoistCr1TiKaL

Mejor Juego de Peleas: Fatal Fury: City of the Wolves

Juego Más Esperado: Grand Theft Auto VI

Game Changer - Girls Make Games

