The Game Awards 2025: fecha, hora, cómo ver online y los principales candidatos

El esperadísimo evento de The Game Awards ya tiene cita: será el jueves 11 de diciembre de 2025 en el Peacock Theater de Los Ángeles, con transmisión global. La ceremonia, que es una suerte de premios Óscar de los videojuegos, arrancará aproximadamente a las 20.30 en Argentina y podrá seguirse en plataformas como Amazon Prime Video, YouTube y Twitch.

¿Cuándo y dónde verlo?

Fecha: 11 de diciembre de 2025.

Hora estimada: 20.30 en Argentina .

Plataformas: Amazon Prime Video por primera vez, además de los canales oficiales de The Game Awards en YouTube y Twitch.

Principales candidatos al GOTY y qué mirar

Entre los contendientes principales al premio al Mejor Juego del Año (GOTY) figuran títulos como:

Clair Obscur: Expedition 33

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come Deliverance II

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Esto refleja la enorme diversidad del mercado actual, desde las entregas indies esperadas hasta grandes producciones AAA. Además de los premios, la ceremonia será un escenario para anuncios de nuevos juegos, tráilers exclusivos de todo lo que se viene en 2026 y momentazos para desarrolladores, influencers y gamers. Un imperdible para los fanáticos de los videojuegos.

¿Por qué no podés perdértelo?

La edición 2025 de The Game Awards no solo premia lo mejor del año, sino que marca tendencias para el futuro del gaming: qué plataformas dominarán, qué géneros emergen, y qué experiencias atraerán al público. Si sos fanático de los videojuegos, agendá la fecha: este evento puede revelar la próxima gran saga y definirá qué título merece realmente el podio final.