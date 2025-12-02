Alerta en Brasil: una joven chaqueña fue a trabajar y está desaparecida hace una semana

A mediados de septiembre Lurdes Leonor Rodríguez, de 25 años de edad, viajó a Brasil con el objetivo de trabajar en un bar. Sin embargo, desde el 26 de noviembre pasado, la joven dejó de responder mensajes y llamadas a sus amigos y familiares, lo que motivó a su madre a radicar una denuncia para averiguar su paradero y posteriormente, hacer pública la situación de su hija.

La joven chaqueña es buscada intensamente hace una semana, cuando perdió contacto con personas allegadas. La madre de Lurdes, Viviana Beatriz Verón, explicó que en septiembre de este año su hija decidió viajar a la ciudad de Florianópolis, ubicada en la costa sur de Brasil, para trabajar en un bar-restaurante de nombre "Meat Shop". Ante la confirmación de esta oportunidad laboral, la mujer dejó a sus hijos al cuidado de su mamá.

Todo parecía transitar de forma normal pero ante la falta de comunicación de la joven durante varios días, su madre decidió realizar una denuncia ante la Comisaría de Presidencia Roca del Departamento de Libertador General San Martín, provincia de Chaco. Esta ausencia de la joven hizo alarmar a su madre, debido a que ambas mantenían una comunicación diaria en la que la joven desaparecida constataba cómo se encontraban sus hijos.

En la investigación tomó intervención la Fiscalía de Investigación N°1 de General San Martín, quienes remitieron el expediente al Convenio Policial Internacional. La causa fue caratulada como "supuesta desaparición de persona" y el fiscal inició las diligencias pertinentes para coordinar la búsqueda, la cual requerirá de la cooperación internacional por encontrarse la joven en Brasil.

Cómo identificar a Lurdes Rodríguez

Como parte del proceso de averiguación de paradero de una persona y para facilitar el reconocimiento de la mujer, la madre de la chica detalló los rasgos físicos de su hija: Lurdes es delgada, de tez morena, mide 1,63 metros, tiene cabello color castaño lacio y largo, y ojos marrón claro. Al mismo tiempo, la joven posee una cicatriz en la frente y varios tatuajes reconocibles en el cuerpo.

Entre sus tatuajes tiene un dibujo de Saturno en la parte superior de la mano derecha, una cinta negra con una flor en el medio del antebrazo derecho, también posee un dibujo de una chica bajo el hombro del brazo derecho, en su hombro derecho tiene tatuado el símbolo del signo Acuario, una cinta negra en el tobillo izquierdo y un mandala en el pecho, la cual se extiende hasta ambas costillas.