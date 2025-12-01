Cuádruple crimen de La Plata: quisieron culpar al novio de una víctima y ahora enfrentan un juicio por falso testimonio

El 27 de noviembre del 2011, Micaela Galle, de once años, su mamá Bárbara Santos, su abuela Susana de Barttole y la amiga de la familia, Marisol Pereyra, fueron asesinadas en el departamento de La Loma, de la ciudad de La Plata. El condenado como único autor del cuádruple femicidio fue Javier Quiroga, quien tres años después del hecho fue sentenciado a prisión perpetua. Actualmente, a 14 años del terrible crimen, empezó el juicio contra dos testigos del caso a los cuales se acusa de falso testimonio. El remisero Marcelo Tagliaferro y la vecina Patricia Luján Godoy señalaron falsamente al novio de Santos, Osvaldo Martínez, quien posteriormente fue descartado de la causa.

Al comienzo de la investigación por el cuádruple crimen de La Loma, la investigación del fiscal Álvaro Garganta tomaba a Martínez como principal sospechoso del caso. Esta imputación estaba basada principalmente en los relatos de Tagliaferro y Godoy, quienes aseguraban haber visto a Martínez afuera de la casa y con el torso desnudo.

Con el correr de la investigación, ambas declaraciones quedaron desmentidas y la Justicia determinó que los testigos habían mentido. La reconstrucción de la noche del crimen demostró que Martínez no estuvo en la escena del crimen, distintos vecinos de su barrio declararon haberlo visto llegar a su casa alrededor de las 21:30, no volvieron a verlo salir y su auto permaneció estacionado afuera toda la noche. A su vez, alrededor de la 1:30, el hombre respondió a un mensaje de texto de Santos, lo cual quedó registrado por una antena.

Por último, las pericias señalaron que no había ninguna huella, rastro o señal que vinculara a Martínez con el ataque. Por su parte, de quien si se encontró ADN en la escena del crimen fue de Quiroga, quien había declarado como testigo en la causa y era un albañil conocido de Barttole. En 2014 el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Plata condenó a Javier Quiroga como único autor del cuádruple crimen.

El juicio contra Tagliaferro y Godoy

En diálogo con TN, Belén Elizabeth Chapur, abogada de Martínez, explicó que el objetivo de este debate es que los acusados expliquen por qué incriminaron a un inocente. Si bien no hay un móvil oficial para sus falsos relatos, la letrada señaló que ambas declaraciones presentaban similitudes llamativas las cuales "parecían guionadas". En la misma línea, la mujer dijo: "Pidieron la perpetua para un inocente y nunca explicaron por qué lo hicieron".

Tagliaferro y Godoy se encuentran acusados de falso testimonio agravado por ser cometido en una causa criminal, delito que podría ser condenado con hasta 10 años de cárcel. El juicio se llevará a cabo hasta mañana en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 y contará con alrededor de 40 testigos ofrecidos por la fiscalía.