Para limpiar la pileta es fundamental seguir ciertos pasos.

El calor llegó para quedarse y, en consecuencia, es momento de limpiar la pileta para poder disfrutarla al máximo. Para hacerlo hay una gran cantidad de trucos ideales para sacar el verdín y para que el agua esté siempre cristalina y libre de hongos.

Limpiar la pileta con asiduidad es fundamental para mantener el agua en buen estado, evitar la proliferación de bacterias y garantizar una experiencia de baño segura. La acumulación de suciedad, hojas y residuos orgánicos favorece el desarrollo de microorganismos que pueden enturbiar el agua y generar malos olores. Además, una limpieza regular ayuda a que los sistemas de filtrado funcionen correctamente y reduce la necesidad de usar productos químicos en exceso, lo cual también contribuye al cuidado del agua y de quienes la disfrutan.

Sacar el verdín de las paredes y del piso de la pileta es especialmente importante porque esas algas pueden volver resbaladizas las superficies, representando un riesgo de caídas. Además, el crecimiento de algas altera el equilibrio químico del agua y puede provocar irritaciones en la piel y los ojos.

Trucos para sacar el verdín de tu pileta

Cepillado regular: Pasar un cepillo de cerdas duras por las paredes y el fondo de la pileta ayuda a desprender el verdín antes de que se acumule demasiado y forme manchas difíciles.

Uso de cloro o productos específicos: Aplicar cloro en la dosis recomendada o un producto algicida ayuda a eliminar las algas y prevenir su reaparición. Siempre seguir las indicaciones del envase para no dañar la pileta ni la salud.

Filtrado constante: Mantener el sistema de filtrado en funcionamiento varias horas al día asegura que el agua circule y evita que el verdín se asiente en las superficies.

Aspirado del fondo: Después de cepillar y tratar con cloro, pasar el aspirador de pileta retira los restos sueltos y asegura que el agua quede limpia.

Agua cristalina en pileta.