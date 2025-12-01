Viajaron a la Antártida, el avión sufrió un "desperfecto" y ahora no saben cuándo volverán

Viajaron a la Antártida para dar una clase y su aventura se convirtió en una pesadilla.

Dos profesores de la carrera de Periodismo de la Universidad de River viajaron a la Antártida para una jornada educativa en la Base Marambio y su experiencia se convirtió en una pesadilla por una sorpresa que los esperó en el lugar y les arruinó el itinerario de viaje.

El 15 de noviembre Daniel Bertagno y Ricardo Rivas partieron rumbo a la Base Marambio para participar durante 36 horas de una actividad académica, pero quedaron varados en la región desde hace casi 20 días y todavía es un misterio cuándo volverán a Buenos Aires. La razón que les impide volver es el parte meteorológico, ya que no está siendo posible que aterricen vuelos en la Antártida.

La misión de los profesores se dio luego de que hubiera alumnos que están estudiando en la Base Marambio, según explicó Bertagno en el programa La barra de Casal (LT3 Rosario). "Teníamos pensado estar solo tres días, pero siempre, y esto lo aprendimos en estos días, todo está sujeto acá a las condiciones logísticas y a las condiciones meteorológica”, comentó.

“La idea fue venir acá para cerrar el año, presentar un libro y para hacer una clase en vivo al revés de lo que se hace siempre, porque se hace todo desde Buenos Aires para el resto del país en vivo por Zoom”, agregó.

Asimismo, el docente explicó que el avión Hércules que debía pasarlos a buscar por la Base Marambio sufrió un desperfecto y lo tuvieron que arreglar, lo que retrasó aún más su partida: “Sabíamos que al venir acá es asumir el riesgo de que las cosas pueden ir cambiando o que se van manejando día a día de acuerdo al clima”.

Cuándo volverán a Buenos Aires

Sobre su regreso, el docente aclaró: “Dicen que el 8 de diciembre, que para los creyentes es el Día de la Virgen, sería el vuelo de regreso, así que estamos acá esperando a ver qué pasa y mientras tanto estamos aprendiendo de todo”.