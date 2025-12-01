Doble Valentina se presenta en La Tangente el 12 de diciembre: todo sobre el show

Doble Valentina tocará en La Tangente en diciembre.

Doble Valentina, la cantautora argentina de estilo fresco y letras profundas, consolida su ascenso en la escena musical con el lanzamiento de su nuevo single La Remera y el anuncio de un concierto en La Tangente (Honduras 5317, Palermo, CABA) el próximo 12 de diciembre. Este nuevo material, La Remera, es el último adelanto de su muy esperado segundo álbum de estudio, un trabajo de once canciones que verá la luz en enero de 2026 y cuenta con la producción de la estrella latina Diego Torres y Yadam González (productor musical con 4 grammys latinos que ha producido a grandes artistas como Diego Torres, Fonseca, Buika o Ara Malikian).

"La canción nació de extrañar a alguien. Estábamos separados por la distancia y quería mandarle algo," comenta Doble Valentina. El tema se gestó de manera espontánea, mandado como una nota de voz con guitarra por mensaje de texto. La artista cuenta una anécdota poderosa sobre la inspiración detrás de la canción: "Algo bien me salió, porque al día siguiente de mandarla la distancia no existía más." Este single se suma a una serie de adelantos que han generado gran expectativa, incluyendo "Frío frío, caliente caliente", "Tanta inteligencia artificial" y "Amar no está de moda".

El álbum completo, además, incluirá un dueto con Diego Torres, lo que subraya la relevancia de este proyecto. Nombrada por la revista Rolling Stone como una de las "promesas de su generación", Doble Valentina ha cimentado su carrera desde su debut en 2020. Su primer álbum, Un Amoroso Asunto (2021), fue aclamado por la crítica por sus diez temas que se entrelazan como "un viaje cálido guiado por una voz sensual e hipnótica". Canciones como "Te Llevo" y "Juntos" destacaron en ese debut.

Doble Valentina en La Tangente, un evento canónico

El concierto en La Tangente no solo será la ocasión para escuchar en vivo los nuevos temas como "La Remera", sino también un repaso por las canciones que marcaron su vida y se viralizaron, capturando la atención de una nueva audiencia. Desde que comenzó a producir sus primeras canciones a los 9 años, inspirada por su hermano y una placa de audio regalada por su hermano, Doble Valentina se ha convertido en un espejo y catarsis de toda una generación. Su música explora la intersección entre emoción y reflexión social, conectando cada vez con más adeptos.