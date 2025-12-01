¿Conmebol saca a Barracas Central de la Copa Sudamericana y mete a Independiente? Comunicado del Guapo

Barracas Central podría quedar afuera de la Sudamericana sin sumar un solo minuto

La clasificación a las Copas internacionales de cara a la temporada 2026 podría sufrir un importante cambio en lo que respecta al fútbol argentino. Esto es producto de que Barracas Central quedaría eliminado de la Copa Sudamericana sin la posibilidad de sumar un solo minuto de manera oficial. Una decisión que nace a partir del reglamento que la CONMEBOL definió para el certamen y que también se encuentra vigente dentro de la organización de la Copa Libertadores.

Hay una serie de normas que cada equipo debe respetar para disputar un certamen internacional. Uno de los casos emblemáticos fue el de Patronato que estando en la Primera Nacional tuvo que reacondicionar su cancha de gran manera con un nuevo túnel de salida, expandir la cantidad de plateas disponibles y hasta renovar de forma completa el sistema lumínico con el fin de mantener su localía. Algo que le sucederá al conjunto de Capital Federal pero con un agregado más que importante.

El equipo dirigido por Insua se clasificó con lo justo después de empatar con Huracán

El reglamento de la Copa Sudamericana expone que Barracas Central podría quedar eliminado en los próximos días debido a que no cumple con el capítulo de "Desarrollo del Fútbol Femenino". Cada equipo clasificado a un certamen internacional tiene que contar con un plantel profesional de mujeres y que participe dentro de la liga local. Algo que el conjunto rojo y blanco no dispone al momento de repasar cada una de las ligas organizadas por la AFA.

"Desde el 2016, el fútbol femenino se ha convertido en una de las prioridades de la Confederación, con una clara estrategia dirigida a formar nuestro talento, dar visibilidad y fortalecer las competiciones a través de programas desarrollo en las categorías formativas, con inversiones en infraestructura y con la asignación de importantes premios en los torneos de clubes y de selecciones", expresa el comunicado Alejandro Domínguez en la web de CONMEBOL sobre la importancia del fútbol femenino en la región.

Lo particular es que Barracas Central está corriendo una carrera a contrarreloj porque necesita armar un equipo con un mínimo de 15 jugadores registradas de manera profesional y con contrato vigente, que se trata de una norma que la propia AFA le impuso a los clubes. Además, se debe dar que el plantel femenino tiene que contar una licencia para competir.

En caso de que el conjunto que se ubica en la Capital Federal no pueda cumplir con la normativa que la CONMEBOL exige para disputar la Libertadores como la Sudamericana, su cupo de clasificación va a tener que ser reasignado al siguiente mejor ubicado en la tabla anual en la Liga Profesional. Es aquí donde Independiente cuenta con serias chances de sumar minutos en el plano internacional.

Además, se desprende que en caso de que Boca gane el Torneo Clausura va a liberar un cupo de Copa Libertadores que irá a manos de River, que a su vez dejará su boleto para la Copa Sudamericana que no recaerá en el Independiente sino en posesión de Huracán. Una serie de cambios que pueden ser posibles siempre y cuando Barracas Central no pueda armar un plantel de fútbol femenino profesional.

El comunicado de Barracas Central en respuesta a la Conmebol por el fútbol femenino para la Copa Sudamericana

El Club Atlético Barracas Central informa a sus socios y simpatizantes que en el marco del desarrollo del fútbol femenino que comenzó este año con la incorporación y disputa de los torneos oficiales de Futsal de Primera División y Juveniles, hemos solicitado a la Asociación del Futbol Argentino la inclusión de nuestro equipo de fútbol 11 para la temporada 2026 en la Divisional C.

Asimismo, en cumplimiento de lo requerido por el Reglamento de Licencia de Clubes de CONMEBOL, también pedimos participar en el torneo SUB-19 de la disciplina.

De esta manera, Barracas Central cumplirá con todos los requisitos que exige la normativa a fin de poder participar en una copa internacional durante el próximo año.