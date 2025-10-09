¿Por qué Independiente tuvo una audiencia en la Conmebol?

Independiente tuvo una audiencia en CONMEBOL

Uno de los escándalos deportivos de la temporada fueron los incidentes que se registraron entre los hinchas de Universidad de Chile y los de Independiente. La decisión de CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol) fue expulsar al conjunto de Avellaneda de la Copa Sudamericana 2025, y esto provocó que se genere una audiencia con el fin de apaciguar las sanciones. Una reunión de la cual también participó la institución chilena.

El falló emitido por el organismo de regular al fútbol sudamericano expuso que el "Rojo" había sido expulsado del certamen internacional, jugar sin público local en los siguientes siete partidos organizados por la entidad, una multa de 150 mil dólares y otra de 100 mil por infracción al Código Disciplinario de la CONMEBOL. Es por ello que se pretende reducir la pena y así conseguir que el dinero a pagar sea mucho menor.

Independiente tuvo una audiencia en CONMEBOL

Por lo tanto, Independiente y Universidad de Chile participaron de una audiencia en la que cada una de las partes leyó sus alegatos. La parte del conjunto argentino expuso que fue perjudicado por la CONMEBOL, además de que la eliminación no solo generó un daño deportivo sino uno económico. Por ende, los abogados Maximiliano Walker y Ariel Reck manifestaron que pretenden un resarcimiento.

El dinero que se solicita deberá ser abonado por el organismo que resolvió eliminar al "Rojo" de la competición y al conjunto chileno para que se haga cargo de los daños que sus hinchas generaron en diversas partes del estadio. Algo de lo cual existe una gran cantidad de material audiovisual de cómo se fueron rompiendo instalaciones de los baños y hasta los peldaños de las escaleras de acceso a la tribuna.

¿Qué puede llegar a pasar con Independiente en la Conmebol?

Desde la Confederación hay un gran hermetismo sobre la respuesta que dará a los pedidos realizados por los dos clubes en lo que respecta a la reducción de las sanciones impuestas. Sin embargo, se estima que el veredicto no se demorará bastante en ser presentado. Esto es producto de que el mismo tiene que ser revelado en un tiempo no superior a las dos semanas.

En caso de que reciba un fallo que sea considerado no satisfactorio, Independiente tiene como segunda alternativa recurrir al TAS para tratar de conseguir un poco de suerte. Se trata de una última instancia, en donde el reclamo debe pagarse, y no admite ningún tipo de apelación.

Independiente necesita ganar o ganar

Por otro lado, el desempeño de Independiente en el Torneo Clausura del fútbol argentino expone que es el peor equipo de los 30 que se encuentra en la máxima categoría del fútbol argentino. El hecho de colocar esta etiqueta se puede fundamentar con tan solo observar la tabla de posiciones de la Zona B, debido a que está en el último escalón con seis unidades. Las mismas que Aldosivi posee.

Sin embargo, hay un detalle más que se esconde y es que el "Rojo" desconoce lo qué es conseguir una victoria en el transcurso de once fecha disputadas. Si bien, hay un partido que se encuentra pendiente, el hecho de que no haya podido sumar de a tres es más que significativo. Además, se debe agregar que está lejos de clasificar a una copa internacional de cara a la temporada 2026.