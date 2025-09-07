Ritondo liquidó a Conmebol por la sanción a Independiente en la Sudamericana: "Desastre"

La furia de Ritondo contra la Conmebol por la sanción a Independiente en la Copa Sudamericana.

Cristian Ritondo, el armador de la alianza que actualmente dirige a Independiente, fulminó a la Conmebol por la descalificación del "Rojo" de la Copa Sudamericana 2025. El diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y Presidente del bloque del PRO en dicha cámara fue a votar en el marco de las elecciones bonaerenses de medio término, por lo que aprovechó para atacar a la Confederación Sudamericana de Fútbol.

El político de 59 años calificó como "un desastre" la determinación del ente presidido por el paraguayo Alejandro Domínguez. Además, sostuvo que el fallo se trató de "una injusticia absoluta" y opinó que "es la primera vez que se beneficia al que hace mucho lío en una cancha". Si bien la institución de Avellaneda apelará la decisión final de la Conmebol, todo indica que no podrá ganar demasiado al respecto y quedará finalmente fuera de la vigente edición del mencionado torneo internacional.

Con mucha bronca contra la Confederación, el directivo que responde a Mauricio Macri disparó: "Me parece una injusticia absoluta lo que ha hecho la Conmebol". En la misma línea, manifestó que "es la primera vez que se beneficia al que hace mucho lío en una cancha, donde agrede...". Incluso, remarcó que "la verdad que cansa lo que ha hecho la Conmebol con Independiente, que más allá de esto último que pasó ya lleva un par de años portándose bien, es el Rey de Copas y ha demostrado su conducta a través de su histórica vida".

Ritondo calificó como "un desastre" lo que decidió la Conmebol y sentenció: "Lo que hacen las hinchadas chilenas cuando salen, tanto de Colo-Colo como de la U., es un desastre". Por último, subrayó: "No entiendo cuál es la actitud que se premió porque esto lo único que va a hacer es que cualquier equipo que vaya de visitante, cuando gane, empiece a tirar piedras y a hacer descontrol".

¿Cuál fue la sanción de la Conmebol a Independiente?

Además de ser descalificado de la Sudamericana, la Confederación Sudamericana de Fútbol castigó al "Rey de Copas" con siete partidos a puertas cerradas en condición de local, la prohibición de llevar público en sus próximas siete presentaciones como visitante y tendrá que pagar una multa de 250.000 dólares. Por su parte, Universidad de Chile abonará una suma levemente mayor de 270.000 dólares y sufrirá las mismas represalias en cuanto al público, aunque seguirá en carrera en la competición.

El comunicado de Independiente en respuesta a la sanción de la Conmebol

Al Señor Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Sr. Alejandro Domínguez.

De nuestra mayor consideración:

El Club Atlético Independiente, asociación civil sin fines de lucro con más de 120 años de historia y más de 170.00 socias y socios, se dirige a usted para manifestar su más enérgico repudio frente a la decisión dictada por la entidad que preside, la cual ignora sus reglamentos vigentes y condena injustamente a nuestra Institución.

El contraste es evidente: mientras Independiente representa la esencia del fútbol sudamericano como institución social y deportiva, sostenida por sus socios y socias, la Universidad de Chile ha mutado hacia un modelo de sociedad anónima, orientado a la rentabilidad y especulación empresarial. Al fallar en su favor, la Conmebol no solo violenta su propio estatuto y jurisprudencia, sino que confirma un rumbo en el que las utilidades pesan más que la verdad deportiva.

Esta resolución no es un error jurídico de un tribunal: es una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros. El fútbol es de los clubes con el modelo de asociación civil, sostenido durante más de un siglo por el sacrificio de millones de hinchas, queda así relegado por un modelo ajeno a los valores sociales que dieron origen a nuestras instituciones.

La decisión de la Conmebol sienta un precedente nefasto: un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como “premio” la clasificación desde un escritorio. En otras palabras, la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final.

Independiente siempre defendió una convicción irrenunciable: los partidos deben definirse dentro del campo de juego y nunca bajo la presión de quienes intentan torcer la historia a los golpes. Resulta increíble que sus propias palabras en otro momento de la historia hayan sido: “el fútbol no se gana con piedras ni agresiones, la ganan los jugadores en la cancha”. Este fallo contradice esa versión y envía un mensaje devastador y contradictorio a toda Sudamérica: los violentas de siempre pueden salirse con la suya.

Resulta inaceptable, entonces, que se pretenda utilizar la historia y la gloria de Independiente -con nuestros títulos, nuestros jugadores y hasta nuestros aportes materiales al Museo de la Conmebol- para seguir legitimando una conducción que ha abandonado el espíritu del fútbol sudamericano.

Por ello, exigimos de manera inmediata:

- Que se elimine toda referencia a nuestra Institución en el marco del Museo de la Conmebol mientras usted continúe en la presidencia.

- Que se restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados por Independiente al Museo de la Conmebol, pues no admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles.

Independiente defenderá siempre el lugar de las asociaciones civiles sin fines de lucro en el fútbol sudamericano. Los clubes no nacieron como sociedades comerciales: nacieron como espacios de encuentro, cultura y pertenencia. Esa es la verdad que se pretende borrar, y esa es la verdad que nunca dejaremos de defender.

Y lo decimos con toda la claridad: el fallo emitido es una afrenta al espíritu del deporte, una violación a su propio reglamento y un insulto a la memoria de millones de hinchas que construyeron la grandeza de este continente con sacrificio y pasión. No es sólo Independiente el que ha sido condenado: es la justicia deportiva la que ha sido pisoteada. Están matando al fútbol.

La historia será implacable con quienes eligieron el camino de la conveniencia por sobre el de la verdad. En Independiente estamos seguros de que la gloria se busca siempre con las manos limpias y los brazos en alto.