Vota la provincia de Buenos Aires, una elección decisiva con mucho en juego

Por varios motivos, las elecciones en la provincia de Buenos Aires de este domingo estarán cargadas de condimentos especiales. Por primera vez, 14.370.000 bonaerenses estarán habilitados para votar legisladores provinciales en forma separada de las elecciones nacionales. Fue una decisión que tomó el gobernador Axel Kicillof a la que, en buena medida, ató su capital político. Será un comicio dividido en ocho secciones electorales, cada una con características propias, pero habrá también un recuento total de votos que servirá para medir el nivel de apoyos al oficialismo nacional de La Libertad Avanza y el de la principal oposición nucleada en Fuerza Patria en el distrito que representa al 37% del país. El triunfo de uno u otro y la diferencia que pudieran obtener redefinirá el mapa político y marcarán el clima previo a las elecciones nacionales de octubre. Los resultados empezarán a difundirse a partir de las 21, si es que llegó a escrutarse el 30% de los votos.

El presidente Javier Milei en un principio planteó estas elecciones como la instancia en la que le pondrían "el último clavo al cajón" del kirchnerismo, al definir al territorio bonaerense como "su principal bastión", que lo es. Pero eso fue antes de que comenzara a caer su imagen en las encuestas y de la difusión de los audios de las coimas en discapacidad. Ahora, la sensación es que el resultado de esta podría terminar por desequilibrar una economía que tiene todas sus variables sostenidas por alfileres. Entonces Milei comenzó a hablar de que esta elección era "un piso" para La Libertad Avanza y que su caudal verdadero se verá en octubre. Sin embargo, los 600 millones de dólares que debió vender el Tesoro en los últimos días para evitar que se dispare la divisa hacen suponer que los mercados mirarán con mucha atención el resultado de este domingo. Un informe de JP Morgan alertó sobre un cambio de escenario en caso de que LLA perdiera por más de cinco puntos.

Kicillof también tomó riesgos al seguir adelante en su idea de desdoblar, con la lógica de que era imposible organizar una elección con más de 40 mil mesas con dos sistemas de votación diferentes dado que Nación cambió a la Boleta Unica de Papel (BUP) mientras que Provincia se mantendrá con la tradicional boleta sábana. Más allá de este motivo, real, también existió el interés político de protagonizar una campaña electoral y poner en valor sus seis años de gestión como gobernador, de manera de apuntalar sus aspiraciones de encabezar un proyecto presidencial en 2027. La iniciativa tuvo el rechazo explícito de Cristina y Máximo Kirchner, quienes argumentaban que las elecciones debían unificarse en octubre y que a Kicillof no le convenía una campaña sobre temas locales porque llevaría las de perder.

Obviamente falta contar los votos para analizar la jugada de Kicillof, pero, en principio, esa premisa de una campaña desfavorable centradas en cuestiones como la inseguridad, no sucedió. El gobernador se puso la campaña al hombro, como pretendía. "Recorrió 55 municipios, dio 60 discursos y 45 entrevistas", enumeraban en la gobernación. También pudo plantear su gestión como un modelo opuesto a lo que viene haciendo Milei a nivel nacional, con un Estado que se mantiene activo en defensa de quienes lo necesitan. Kicillof reunió el respaldo de más de 40 intendentes y puso los dos principales candidatos que competirán este domingo: su ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, en la Primera sección, y la vicegobernadora Verónica Magario, en la Tercera.

Entre estas dos secciones superan los diez millones de electores y tienen la llave del resultado. Históricamente, el peronismo mantuvo el dominio en la Tercera, con base en La Matanza, su municipio más populoso, al que pertenece Magario. En su apuesta más rara, La Libertad Avanza le opuso la postulación del ex comisario Maximiliano Bondarenko, un desconocido, suponiendo que la campaña giraría en torno a temas de seguridad. En la Primera, en tanto, Katopodis, dos veces ex intendente de San Martín, recorrió los municipios de voto peronista en busca de mantener su caudal tradicional. Tendrá enfrente al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, con sus esperanzas situadas en los municipios del norte, de mayor poder adquisitivo y raingambre antiperonista. En la resolución de esa disputa, en buena medida, se decidirá la suerte de la elección provincial.

La coalición de las derechas de La Libertad Avanza y el Pro dio como resultado un marco de mucha polarización, según las encuestas. Sólo en la Segunda y en la Cuarta sección aparecen terceras opciones con posibilidades. En un caso se trata de Manuel Passaglia, hermano de Santiago, intendente de San Nicolás, que lanzaron el partido Hechos como representación del Pro en desacuerdo con la alianza con el mileismo. "Es una estafa electoral", sostuvieron. En la Cuarta, el rebelde es el intendente de Junín, Pablo Petrecca, con el armado de Somos Buenos Aires, que integran también intendentes radicales y peronistas disidentes, en la orientación del armado nacional Provincias Unidas del peronismo cordobés y gobernadores radicales. El FIT, con el ex diputado Nicolás del Caño como candidato en la Tercera, es otra fuerza que puede sumar escaños.

En total, se renovará el mandato de 46 diputados y 23 senadores provinciales, junto a 1.097 concejales y 401 consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses. Este último dato es muy importante porque significa que se pondrá en juego el poder en cada distrito y los intendentes jugarán fuerte. De hecho, hay 22 intendentes que se presentan como candidatos, algunos como postulantes a la Legislatura, pero otros encabezarán la boleta de concejales en forma testimonial.