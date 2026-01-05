Emoción en el folklore por el anuncio del Festival Jesús María: "Hace más de 4 meses".

Faltan solo 4 días para que arranque una nueva edición del Festival Jesús María, uno de los más importantes del país. Sin embargo, este año tiene un agregado especial: el evento masivo festeja su cumpleaños número 60 y, desde la organización, prometieron realizar una de las ediciones más memorables e impactantes. Al menos así lo dejaron en claro en su último posteo en Instagram.

A tan solo unos días de que arranque la nueva edición del ciclo, la cuenta oficial de Instagram del Festival compartió un video recapitulando algunas imágenes de las seis décadas compartidas: "Hace más de 4 meses subimos este video, cuando empezaba la planificación de esta edición histórica". En este marco, continuaron: "Más de 4 meses en los que cientos de personas de manera voluntaria, con mucho compromiso y corazón trabajan arduamente para generar un festival único e inolvidable para ustedes y por las escuelas".

"Los 4 meses, se convirtieron rápidamente en 4 días y estamos a nada de vivir y disfrutar el mejor festival que pudimos hacer", continuaron. Y entonces revelaron que tienen preparadas algunas sorpresas para el Festival en el marco de los 60 años: "Los esperamos con los brazos abiertos de una chacarera, con el corazón encendido y una sonrisa que cruza todo el país".

Jesús María 2026: grilla, artistas y bandas que tocan en el Festival Nacional de Doma y Folklore

Jueves 8 de enero

Jairo

Destino San Javier

Los Nombradores del Alba

Damián Córdoba

Nati Pastorutti

Decime Chango

Bien Argentino

Viernes 9 de enero

Los Palmeras

Q’ Lokura

Los 4 de Córdoba

Angelo Aranda

Lautaro Rojas

DJ Fer Palacio

Sábado 10 de enero

Abel Pintos

Los Nocheros

Los Herrera

Los Trajinantes

SANT2

Mati Rojas

Domingo 11 de enero

Lázaro Caballero

Christian Herrera

Piko Frank

Lucas Sugo

Campedrinos

Magui Olave

Lunes 12 de enero

Los Tekis

La T y La M

Ke Personajes

Diableros Jujeños

Kepianco

Ceibo

Viernes 16 de enero

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero