EN VIVO
Folklore

Emoción en el folklore por el anuncio del Festival Jesús María: "Hace más de 4 meses"

A pocos días del inicio de una nueva edición del Festival, los organizadores hicieron un anuncio que tomó desprevenidos a muchos integrantes del público.

05 de enero, 2026 | 17.10

Faltan solo 4 días para que arranque una nueva edición del Festival Jesús María, uno de los más importantes del país. Sin embargo, este año tiene un agregado especial: el evento masivo festeja su cumpleaños número 60 y, desde la organización, prometieron realizar una de las ediciones más memorables e impactantes. Al menos así lo dejaron en claro en su último posteo en Instagram.

A tan solo unos días de que arranque la nueva edición del ciclo, la cuenta oficial de Instagram del Festival compartió un video recapitulando algunas imágenes de las seis décadas compartidas: "Hace más de 4 meses subimos este video, cuando empezaba la planificación de esta edición histórica". En este marco, continuaron: "Más de 4 meses en los que cientos de personas de manera voluntaria, con mucho compromiso y corazón trabajan arduamente para generar un festival único e inolvidable para ustedes y por las escuelas".

"Los 4 meses, se convirtieron rápidamente en 4 días y estamos a nada de vivir y disfrutar el mejor festival que pudimos hacer", continuaron. Y entonces revelaron que tienen preparadas algunas sorpresas para el Festival en el marco de los 60 años: "Los esperamos con los brazos abiertos de una chacarera, con el corazón encendido y una sonrisa que cruza todo el país".

MÁS INFO

Jesús María 2026: grilla, artistas y bandas que tocan en el Festival Nacional de Doma y Folklore

Jueves 8 de enero

  • Jairo
  • Destino San Javier
  • Los Nombradores del Alba
  • Damián Córdoba
  • Nati Pastorutti
  • Decime Chango
  • Bien Argentino

Viernes 9 de enero

  • Los Palmeras
  • Q’ Lokura
  • Los 4 de Córdoba
  • Angelo Aranda
  • Lautaro Rojas
  • DJ Fer Palacio

Sábado 10 de enero

  • Abel Pintos
  • Los Nocheros
  • Los Herrera
  • Los Trajinantes
  • SANT2
  • Mati Rojas

Domingo 11 de enero

  • Lázaro Caballero
  • Christian Herrera
  • Piko Frank
  • Lucas Sugo
  • Campedrinos
  • Magui Olave

Lunes 12 de enero

  • Los Tekis
  • La T y La M
  • Ke Personajes
  • Diableros Jujeños
  • Kepianco
  • Ceibo

Viernes 16 de enero

  • Chaqueño Palavecino
  • El Loco Amato
  • Las Voces de Orán
  • Cabales y Canto 4
  • Los Alonsitos
  • Loy Carrizo

Sábado 17 de enero

  • Jorge Rojas
  • Ahyre
  • Cazzu
  • Ulises Bueno
  • Guitarreros
  • La Clave Trío

Domingo 18 de enero

  • Los Manseros Santiagueños
  • Raly Barrionuevo
  • Dúo Coplanacu
  • Desakta2
  • Flor Paz
  • Simón Aguirre
  • Ganadores del Certamen de Doña Pipa
Trending
Boxeo
Toro Domínguez: "Cuando el país está mal, los pibes tienen que trabajar más y dejan de entrenar" Fernando Galluzzo
Las más vistas