Faltan solo 4 días para que arranque una nueva edición del Festival Jesús María, uno de los más importantes del país. Sin embargo, este año tiene un agregado especial: el evento masivo festeja su cumpleaños número 60 y, desde la organización, prometieron realizar una de las ediciones más memorables e impactantes. Al menos así lo dejaron en claro en su último posteo en Instagram.
A tan solo unos días de que arranque la nueva edición del ciclo, la cuenta oficial de Instagram del Festival compartió un video recapitulando algunas imágenes de las seis décadas compartidas: "Hace más de 4 meses subimos este video, cuando empezaba la planificación de esta edición histórica". En este marco, continuaron: "Más de 4 meses en los que cientos de personas de manera voluntaria, con mucho compromiso y corazón trabajan arduamente para generar un festival único e inolvidable para ustedes y por las escuelas".
"Los 4 meses, se convirtieron rápidamente en 4 días y estamos a nada de vivir y disfrutar el mejor festival que pudimos hacer", continuaron. Y entonces revelaron que tienen preparadas algunas sorpresas para el Festival en el marco de los 60 años: "Los esperamos con los brazos abiertos de una chacarera, con el corazón encendido y una sonrisa que cruza todo el país".
Jesús María 2026: grilla, artistas y bandas que tocan en el Festival Nacional de Doma y Folklore
Jueves 8 de enero
- Jairo
- Destino San Javier
- Los Nombradores del Alba
- Damián Córdoba
- Nati Pastorutti
- Decime Chango
- Bien Argentino
Viernes 9 de enero
- Los Palmeras
- Q’ Lokura
- Los 4 de Córdoba
- Angelo Aranda
- Lautaro Rojas
- DJ Fer Palacio
Sábado 10 de enero
- Abel Pintos
- Los Nocheros
- Los Herrera
- Los Trajinantes
- SANT2
- Mati Rojas
Domingo 11 de enero
- Lázaro Caballero
- Christian Herrera
- Piko Frank
- Lucas Sugo
- Campedrinos
- Magui Olave
Lunes 12 de enero
- Los Tekis
- La T y La M
- Ke Personajes
- Diableros Jujeños
- Kepianco
- Ceibo
Viernes 16 de enero
- Chaqueño Palavecino
- El Loco Amato
- Las Voces de Orán
- Cabales y Canto 4
- Los Alonsitos
- Loy Carrizo
Sábado 17 de enero
- Jorge Rojas
- Ahyre
- Cazzu
- Ulises Bueno
- Guitarreros
- La Clave Trío
Domingo 18 de enero
- Los Manseros Santiagueños
- Raly Barrionuevo
- Dúo Coplanacu
- Desakta2
- Flor Paz
- Simón Aguirre
- Ganadores del Certamen de Doña Pipa