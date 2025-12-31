A más de una semana de comenzar, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026 marcó un hito en su historia al vender 73.000 entradas, una cifra sin precedentes para esta etapa previa del evento. La organización confirmó que varias ubicaciones, especialmente los espacios VIP, están cerca de agotarse. Este récord anticipa una edición con una convocatoria extraordinaria, consolidando al festival como uno de los mayores atractivos turísticos del verano en Córdoba.
A la par, continúan los preparativos en el predio, donde se habilitaron novedades como el paseo de artesanos, parrillas y sectores para peñas, ampliando la experiencia tradicional. El impacto del Festival Jesús María se refleja también en la actividad turística provincial. Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, destacó que la provincia atraviesa un cierre de año con una ocupación hotelera plena y expectativas muy positivas para la primera quincena de enero. “Estamos teniendo un desenlace de fin de año más que magnífico, con una ocupación plena y muy buenas expectativas para la primera quincena de enero”, señaló.
Además, Capitani remarcó que el Festival de Jesús María es uno de los principales motores que atrae turistas argentinos durante el verano, con demanda en distintos segmentos de alojamiento. “No solo en los sectores de alta calidad, sino en general”, precisó, subrayando la amplia repercusión del evento. La edición 2026, que celebrará los 60 años del festival, también contará con una serie de actividades especiales.
Entre ellas, destaca la llegada a caballo del payador oficial Nicolás Membriani y su grupo, quienes recorrerán 500 km desde Rojas para homenajear las tradiciones criollas el 8 de enero, día de apertura. La organización adelantó que las ventas podrían seguir creciendo en los próximos días, lo que confirma el interés y la magnitud que este festival sigue ganando edición tras edición. La combinación de música, doma y cultura popular mantiene a Jesús María como epicentro indiscutido del turismo de verano en la región.
Jesús María 2026: grilla, artistas y bandas que tocan en el Festival Nacional de Doma y Folklore
Jueves 8 de enero
- Jairo
- Destino San Javier
- Los Nombradores del Alba
- Damián Córdoba
- Nati Pastorutti
- Decime Chango
- Bien Argentino
Viernes 9 de enero
- Los Palmeras
- Q’ Lokura
- Los 4 de Córdoba
- Angelo Aranda
- Lautaro Rojas
- DJ Fer Palacio
Sábado 10 de enero
- Abel Pintos
- Los Nocheros
- Los Herrera
- Los Trajinantes
- SANT2
- Mati Rojas
Domingo 11 de enero
- Lázaro Caballero
- Christian Herrera
- Piko Frank
- Lucas Sugo
- Campedrinos
- Magui Olave
Lunes 12 de enero
- Los Tekis
- La T y La M
- Ke Personajes
- Diableros Jujeños
- Kepianco
- Ceibo
Martes 13 de enero
- Sergio Galleguillo
- LBC y Euge Quevedo
- Juan Fuentes
- Carafea
- Jessica Benavidez
Miércoles 14 de enero
- Luciano Pereyra
- La K’onga
- Nahuel Pennisi
- Maggie Cullen
- La Callejera
Jueves 15 de enero
- Soledad
- El Indio Lucio Rojas
- Paquito Ocaño
- Los Carabajal
- Orellana Lucca
- Chequelo
Viernes 16 de enero
- Chaqueño Palavecino
- El Loco Amato
- Las Voces de Orán
- Cabales y Canto 4
- Los Alonsitos
- Loy Carrizo
Sábado 17 de enero
- Jorge Rojas
- Ahyre
- Cazzu
- Ulises Bueno
- Guitarreros
- La Clave Trío
Domingo 18 de enero
- Los Manseros Santiagueños
- Raly Barrionuevo
- Dúo Coplanacu
- Desakta2
- Flor Paz
- Simón Aguirre
- Ganadores del Certamen de Doña Pipa