Récord histórico del Festival de Jesús María: se vendieron 73.000 entradas antes de su comienzo.

A más de una semana de comenzar, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026 marcó un hito en su historia al vender 73.000 entradas, una cifra sin precedentes para esta etapa previa del evento. La organización confirmó que varias ubicaciones, especialmente los espacios VIP, están cerca de agotarse. Este récord anticipa una edición con una convocatoria extraordinaria, consolidando al festival como uno de los mayores atractivos turísticos del verano en Córdoba.

A la par, continúan los preparativos en el predio, donde se habilitaron novedades como el paseo de artesanos, parrillas y sectores para peñas, ampliando la experiencia tradicional. El impacto del Festival Jesús María se refleja también en la actividad turística provincial. Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, destacó que la provincia atraviesa un cierre de año con una ocupación hotelera plena y expectativas muy positivas para la primera quincena de enero. “Estamos teniendo un desenlace de fin de año más que magnífico, con una ocupación plena y muy buenas expectativas para la primera quincena de enero”, señaló.

Además, Capitani remarcó que el Festival de Jesús María es uno de los principales motores que atrae turistas argentinos durante el verano, con demanda en distintos segmentos de alojamiento. “No solo en los sectores de alta calidad, sino en general”, precisó, subrayando la amplia repercusión del evento. La edición 2026, que celebrará los 60 años del festival, también contará con una serie de actividades especiales.

Entre ellas, destaca la llegada a caballo del payador oficial Nicolás Membriani y su grupo, quienes recorrerán 500 km desde Rojas para homenajear las tradiciones criollas el 8 de enero, día de apertura. La organización adelantó que las ventas podrían seguir creciendo en los próximos días, lo que confirma el interés y la magnitud que este festival sigue ganando edición tras edición. La combinación de música, doma y cultura popular mantiene a Jesús María como epicentro indiscutido del turismo de verano en la región.

El tradicional Festival de Jesús María agotó una cifra inédita de tickets a más de una semana de su inicio.

Jesús María 2026: grilla, artistas y bandas que tocan en el Festival Nacional de Doma y Folklore

Jueves 8 de enero

Jairo

Destino San Javier

Los Nombradores del Alba

Damián Córdoba

Nati Pastorutti

Decime Chango

Bien Argentino

Viernes 9 de enero

Los Palmeras

Q’ Lokura

Los 4 de Córdoba

Angelo Aranda

Lautaro Rojas

DJ Fer Palacio

Sábado 10 de enero

Abel Pintos

Los Nocheros

Los Herrera

Los Trajinantes

SANT2

Mati Rojas

Domingo 11 de enero

Lázaro Caballero

Christian Herrera

Piko Frank

Lucas Sugo

Campedrinos

Magui Olave

Lunes 12 de enero

Los Tekis

La T y La M

Ke Personajes

Diableros Jujeños

Kepianco

Ceibo

Martes 13 de enero

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavidez

Miércoles 14 de enero

Luciano Pereyra

La K’onga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15 de enero

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16 de enero

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero