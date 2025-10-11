EN VIVO
El Festival Jesús María 2026 tendrá "entrada a voluntad" en su primera noche

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María anunció su programación para enero de 2026 con una noche más que especial, porque el público decidirá cuánto pagar por la entrada.

10 de octubre, 2025 | 21.26

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María lanzó oficialmente su programación para la edición número 60, que se realizará del 8 al 18 de enero de 2026. El anuncio se hizo en una presentación que combinó tradición y un formato moderno, transmitida en vivo por streaming desde una gran carpa ubicada en el campo de la doma.

La apertura estuvo a cargo de Ángel Carabajal, acompañado por “Quesito” de La Banda de Carlitos, quien animó una ronda donde cada artista presentó a su colega a la derecha, creando un ambiente de camaradería y celebración. "Las autoridades del Festival nos pidieron que hagamos algo distinto, y por eso estamos todos acá, celebrando juntos", destacó el animador.

El encuentro tuvo el clima cálido de una verdadera peña criolla, con mates, picadas y cabritos asándose en homenaje a los artistas invitados. Mauro Coletti, integrante de Los Tekis, anticipó algunos nombres de la grilla mientras payadores y bailarines aportaban su arte durante el almuerzo.

En un momento especial del evento, el presidente de la comisión directiva sorprendió al público al anunciar que la noche inaugural del jueves 8 de enero tendrá “entrada a la voluntad”. "El precio lo va a poner la gente", afirmó, en un gesto simbólico que celebra las seis décadas del festival. Para esta edición, la grilla oficial incluye a artistas destacados del folklore y el cuarteto, con una programación que promete diversidad y emoción durante diez días.

Día por días: La grilla del Festival Jesús María 2026

  • Jueves 8 de enero: Jairo, Destino San Javier, Los Nombradores del Alba, Damián Córdoba, Nati Pastorutti, Decime Chango y Bien Argentino.
  • Viernes 9 de enero: Los Palmeras, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Angelo Aranda, Lautaro Rojas y Di Fer Palacio.
  • Sábado 10 de enero: Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2 y Mati Rojas.
  • Domingo 11 de enero: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos y Magui Olave.
  • Lunes 12 de enero: Los Tekis, La T y la M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco y Ceibo.

  • Martes 13 de enero: Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea y Jessica Benavidez.
  • Miércoles 14 de enero: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y La Callejera.
  • Jueves 15 de enero: Soledad, El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Lucca y Chequelo.
  • Viernes 16 de enero: Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.
  • Sábado 17 de enero: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros y La Clave Trío.
  • Domingo 18 de enero: Los Manseros Santiagueños, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz y Simón Aguirre.

El cierre del evento de lanzamiento fue emotivo, con todos los presentes entonando el himno del Festival de Jesús María, un clásico que simboliza la unión y el espíritu festivo de esta celebración tradicional.

