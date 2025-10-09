La Banda de Carlitos y Euge Quevedo participaron de la presentación de la grilla del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026.

La 60º edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María contará con la presencia de reconocidos artistas de la música popular argentina, quienes como cada año colman el Anfiteatro José Hernández de la localidad cordobesa. En el marco del anuncio de su grilla especial, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo protagonizaron un momento divertido en una entrevista.

El evento fue transmitido en vivo por streaming y combinó tradición, humor y emoción, en un formato festivo que reunió a referentes del folklore y del cuarteto. La conducción estuvo a cargo de Ángel Carabajal, quien dio la bienvenida a los presentes y a su lado estuvo “Quesito” Pavón, del grupo cuartetero, quien animó la presentación de todos artistas que participaron de la jornada.

En la previa, durante una nota con Rodolfo Barili en ciclo "Ahora País", Euge Quevedo expresó la emoción que le genera volver a pisar el anfiteatro José Hernández: “Felices de poder estar y compartir un momento con algunos de los artistas que van a ser parte de este festival. Es un sueño hecho realidad. Es nuestra tercera vez en el festival, pero me genera la misma sensación de felicidad y hasta emoción, porque me transporta a mi infancia, cuando en casa mis papás miraban el festival. Es un sueño cumplido”.

Por su parte, el Keso Pavón destacó la importancia del evento para el grupo y valoró la trayectoria del festival: “Todas las veces que vinimos ha sido muy lindo. Es de los festivales más lindos del país, con una trayectoria increíble. Para nosotros es un privilegio que nos tengan en cuenta en la cartelera”. El encuentro estuvo lleno de risas y anécdotas. Euge incluso invitó a Rodolfo Barili a sumarse al baile en Jesús María, bromeando: “Me imagino que te vas a venir vestido de gaucho”.

Así fue la presentación de la grilla del Festival Jesús María 2026.

El periodista sorprendió al contar que fue bailarín de folklore durante años, a lo que Euge respondió entre carcajadas: “Podemos bailar algo en el escenario”. Barili no dudó en retrucar: “¡Yo zapateo, eh!”. La conversación terminó con un toque de humor y simpatía: “Te espero para bailar el gato bueno y el gato malo”, dijo Euge, cerrando la previa de lo que promete ser una noche inolvidable en Jesús María 2026.

Grilla completa del Festival de Jesús María 2026

Jueves 8 de enero: Jairo – Destino San Javier – Los Nombradores del Alba – Nati Pastorutti – Damián Córdoba – Decime Chango – Bien Argentino

Jairo – Destino San Javier – Los Nombradores del Alba – Nati Pastorutti – Damián Córdoba – Decime Chango – Bien Argentino Viernes 9 de enero: Los Palmeras – Q’Lokura – DJ Fer Palacio – Los 4 de Córdoba – Lautaro Rojas – Ángelo Aranda

Los Palmeras – Q’Lokura – DJ Fer Palacio – Los 4 de Córdoba – Lautaro Rojas – Ángelo Aranda Sábado 10 de enero: Abel Pintos – Los Nocheros – Los Herrera – Los Trajinantes – Sant2 – Mati Rojas

Abel Pintos – Los Nocheros – Los Herrera – Los Trajinantes – Sant2 – Mati Rojas Domingo 11 de enero: Christian Herrera – Lázaro Caballero – Piko Frank – Lucas Sugo – Campedrinos – Magui Olave

Christian Herrera – Lázaro Caballero – Piko Frank – Lucas Sugo – Campedrinos – Magui Olave Lunes 12 de enero: Los Tekis – La T y la M – Ke Personajes – Diableros Jujeños – Kepiano – Ceibo

Los Tekis – La T y la M – Ke Personajes – Diableros Jujeños – Kepiano – Ceibo Martes 13 de enero: Sergio Galleguillo – LBC y Euge Quevedo – Juan Fuentes – Carafea – Jessica Benavidez

Sergio Galleguillo – LBC y Euge Quevedo – Juan Fuentes – Carafea – Jessica Benavidez Miércoles 14 de enero: Luciano Pereyra – La Konga – Nahuel Pennisi – Maggie Cullen – La Callejera

Luciano Pereyra – La Konga – Nahuel Pennisi – Maggie Cullen – La Callejera Jueves 15 de enero: Soledad – Paquito Ocaño – Los Carabajal – Indio Rojas – Orellana Lucca – Chequelo