Sorpresa en el cuarteto por la reacción de Euge Quevedo en un show: "Pasan estas cosas"

Una fanática le tiró una zapatilla a Euge Quevedo en pleno show y el cuarteto quedó asombrado por su reacción.

La popularidad y el éxito de La Banda de Carlitos con Euge Quevedo generó un descontrol en su visita a Tucumán, porque una fanática sorprendió a todos y les tiró una zapatilla en pleno show. Luego de la actuación del conjunto cordobés, “La Muela” se encargó personalmente de mostrar su reacción desde las redes sociales. Como era de esperarse, agradeció las muestras de cariño de sus admiradores y amantes del cuarteto y reveló la imagen del momento en su cuenta de Instagram.

Entre las distintas fotos y videos de lo que fue la gira que realizaron por la ciudad tucumana, la cantante Euge Quevedo compartió una curiosa publicación dedicada a la fanática que decidió arrojar uno de sus calzados al escenario. “Tirás tu zapa al escenario y pasan estas cosas”, comenzó el posteo de la cantante y agregó: “Gracias chicos, los amo, hermoso show. No saben lo que realmente me sanaron con sus canciones”.

De esta manera, todo el cuarteto quedó asombrado por el gesto de los artistas, ya que lejos de ofenderse, decidieron dejar su firma en una zapatilla de la fan. Pero, estas reacciones en momentos curiosos son habituales por parte de la cantante. Hace pocas semanas se viralizó el video de una joven que se acababa de recibir de profesora de música y festejaba en la parte trasera de un auto con un look de recién egresada, cuando se topó con la estrella del cuarteto que registraba todo lo que sucedía.

Al principio, la recibida no se dio cuenta de que quien filmaba el momento era Eugenia Quevedo. “Esto no pasa todos los días”, le comentó al pasar la protagonista a la cuartetera, hasta que cayó que estaba hablando con La Muela. “Ay vos sos la Euge Quevedo, hermosa. Mi sueño es cantar con vos”, expresó emocionada la joven mientras la cantante arengaba: “Vamo´Vamo´, felicitaciones”.

“Te invito a cantar al baile cuando quieras” fueron las palabras de Eugenia que se mostraba feliz por presenciar el festejo con una colega de la música. La risa nerviosa de la profe ante la invitación denotaba que no podía creer lo que estaba sucediendo.

El posteo de Euge Quevedo para la fan que le tiró una zapatilla.

Sorpresa en la cumbia y el cuarteto por lo que dijo Euge Quevedo de Karina: “Me dio”

La cantante de La Banda de Carlitos fue la sorpresa de la noche de Karina, quien deslumbró en su paso por Córdoba. Además de su repertorio cargado de la mejor cumbia, "La Princesita" invitó a Euge Quevedo para hacer emocionar a los fans con un reencuentro muy esperado por el cuarteto y que se dio en el Quality Arena de La Docta.

Ambas estrellas de la música tropical se unieron en el escenario para brillar como nunca. Karina "La Princesita" presentó a su colega con palabras más que elogiosas: “Una persona que yo admiro mucho hace mucho tiempo. Comenzamos cantando en el mismo lugar. Me parece una de las mejores voces”. Luego de los aplausos del público, la joven artista del cuarteto hizo su entrada triunfal.

Euge Quevedo apareció sobre las tablas y antes de cantar con la referente de la cumbia, aprovechó para agradecerle a Karina el gesto de invitarla a su show, así como otros actos de generosidad que le demostró a lo largo de su carrera. “Feliz de compartir esta noche, pero sobre todo feliz de volver a encontrarme con ella”, expresó y agregó: “Ha sido una de las cantantes, por no decir la única, que me dio una mano. Me apoyó en su momento cuando estaba haciendo cumbia en Buenos Aires”.