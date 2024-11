Sorpresa en la cumbia y el cuarteto por lo que dijo Euge Quevedo de Karina: “Me dio”

Euge Quevedo visitó a Karina La Princesita en un show que brindó Córdoba, cantaron juntas y hubo una revelación que asombró a todos.

La cantante de La Banda de Carlitos fue la sorpresa de la noche de Karina, quien deslumbró en su paso por Córdoba. Además de su repertorio cargado de la mejor cumbia, La Princesita invitó a Euge Quevedo para hacer emocionar a los fans con un reencuentro muy esperado por el cuarteto y que se dio en el Quality Arena de La Docta.

Todo ocurrió el último viernes, cuando ambas estrellas de la música tropical se unieron en el escenario para brillar como nunca. Karina La Princesita presentó a su colega con palabras más que elogiosas: “Una persona que yo admiro mucho hace mucho tiempo. Comenzamos cantando en el mismo lugar. Me parece una de las mejores voces”. Luego de los aplausos del público, la joven artista del cuarteto hizo su entrada triunfal.

Euge Quevedo apareció sobre las tablas y antes de cantar con la referente de la cumbia, aprovechó para agradecerle a Karina el gesto de invitarla a su show, así como otros actos de generosidad que le demostró a lo largo de su carrera. “Feliz de compartir esta noche, pero sobre todo feliz de volver a encontrarme con ella”, expresó y agregó: “Ha sido una de las cantantes, por no decir la única, que me dio una mano. Me apoyó en su momento cuando estaba haciendo cumbia en Buenos Aires”.

Luego del elogioso el ida y vuelta entre las cantantes sobre el escenario, comenzaron a interpretar hits como "Hasta el fin del mundo" y "Te quise olvidar". Las canciones que hicieron delirar a los presentes fueron la excusa perfecta para el reencuentro musical más esperado por parte de los amantes del cuarteto y la cumbia.

Euge Quevedo también visitó a La Konga

Pero el fin de semana no quedó ahí para la artista oriunda de San Luis, porque el domingo previo al feriado volvió al recinto cultural a visitar a otra figura del género cordobés. Euge Quevedo volvió a pasar por las tablas del estadio ubicado sobre avenida Cruz Rojas, gracias a la invitación especial de La Konga.

Sin las emociones que se vivieron con La Princesita, el show con la banda de Villa Dolores fue alegre, divertido y sorprendió al público por la presencia de la cantante de La Banda de Carlitos. A pesar de contar con su baile en el Súper Deportivo junto a Kesito Pavón, se tomó el tiempo necesario para acompañar a sus colegas. Allí, La Muela cantó Pa junto a Nelson Aguirre, una canción que grabaron a principios de septiembre y está camino a alcanzar las tres millones de reproducciones en YouTube.