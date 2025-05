La advertencia de la Barrick Gold a Milei: "Con el RIGI no alcanza"

El director ejecutivo de Barrick Gold para Sudamérica, Marcelo Álvarez, aseguró que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sancionado el año pasado por el gobierno de Javier Milei, no es suficiente para atraer capitales al sector minero si no se acompaña con una estrategia concreta de desarrollo de infraestructura. En particular, apuntó a la necesidad de mejorar rutas, trenes y líneas eléctricas, en un momento en el que la administración nacional mantiene paralizada la obra pública.

“Con el RIGI no alcanza”, afirmó Álvarez, quien remarcó que la comparación con países vecinos juega en contra de la Argentina. “Todavía hoy, el cobre se desarrolla a 5.000 metros de altura pero la inversión en Argentina es mucho más compleja que hacerla en Chile”, señaló durante una charla que brindó el miércoles ante el Congreso anual del IAEF.

En ese sentido, explicó que los inversores internacionales tienden a elegir destinos que ya cuentan con condiciones logísticas resueltas. “Entonces, el inversor, entre ir a Chile, que tiene la infraestructura, o venir a Argentina, que tiene que construir las rutas y su propia línea eléctrica, va a decidir irse a un país en el que todo eso ya está”, advirtió.

El directivo, que ocupa el cargo de Director Ejecutivo de Asuntos Gubernamentales para Sudamérica de Barrick Gold, insistió en la necesidad de una planificación integral. “Es crítico que tengamos una definición de cómo lo queremos hacer. Que se puede, se puede”, sostuvo, y puso como ejemplo el caso de Ecuador, donde pese a las dificultades en el abastecimiento energético, se logró avanzar a partir de una alianza público-privada.

Álvarez también destacó el impacto positivo que podría tener el desarrollo ferroviario más allá de la minería. “Si desarrollamos los trenes, llevamos la energía no solo para la minería. Es cómo esas vías van a generar un desarrollo para otras industrias”, planteó. Y concluyó con una advertencia: “Si es para minería solo, seguramente no va a ser rentable”.

El RIGI tuvo solo dos proyectos aprobados en ocho meses

Hasta el momento, la iniciativa con la que la gestión de Milei pretende atraer grandes inversiones extranjeras o locales de corte extractivista solo tuvo dos proyectos aprobados por el Ejecutivo. "A esta hora hemos aprobado dos, espero que hoy aprobemos el tercero, tenemos al menos 10 en revisión", detalló el martes en la Expo EFI el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, según la agencia Bloomberg.

Este programa formó parte uno de los apartados dentro de la ley Bases que se aprobó el Senado de la Nación en junio del año pasado y que se reglamentó luego en octubre. Con esta herramienta el Gobierno busca la llegada de inversiones de más de 200 millones de dólares para la industria forestal, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, petróleo y gas y siderúrgica a cambio de beneficios fiscales e impositivos por 30 años.

Las dos inversiones que tienen el aval del Gobierno: