Fue a jugar un fútbol 5 en Hurlingham, se lesionó y deberán indemnizarlo por una suma millonaria.

Un hombre se lesionó jugando al fútbol 5 en Hurlingham y será indemnizado por una suma millonaria. El joven, de 22 años, tiene graves secuelas físicas y psicológicas tras tropezar con una alfombra de césped sintético en mal estado y quedar enganchado por el brazo en un cerco perimetral demasiado próximo a la línea de fondo de la cancha.

El hecho ocurrió en marzo de 2016 durante un partido recreativo que fue comercializado por la cancha demandada. Tras varios años, un juzgado en la provincia de Buenos Aires dictó la sentencia por daños y perjuicios, y el fallo ordenó el pago de una indemnización millonaria al precisar las falencias que presentaban las instalaciones al momento del siniestro.

Cuánto cobrará el joven lesionado en una cancha de fútbol 5

El demandante reclamó más de 8 millones de pesos por los daños, el tratamiento y el lucro cesante. En el expediente presentado se detalló que el accidente generó le generó al hombre múltiples fracturas en el húmero derecho, lo que lo obligó a realizarse una intervención quirúrgica con colocación de placas y tornillos y un largo proceso de reposo e inactividad laboral.

El peritaje definió que las intalaciones no contaban con las medidas adecuadas de seguridad, ya que la distancia entre la línea de fondo y el alambrado perimetral era menor a medio metro y las columnas de hierro y hormigón no contaban con protección. Esto fue constatado por una serie de testimonios de gente cercana al centro deportivo.

Las instalaciones de la cancha de Hurlingham no contaban con las medidas adecuadas de seguridad.

Otro de los datos que respaldó la sentencia fue el informe pericial médico, donde se asignó al actor una incapacidad física parcial y permanente superior al 21%, a la que también se le suman secuelas estéticas y funcionales, especialmente en el brazo derecho, con derivaciones que limitaron su actividad cotidiana y movilidad. Con respecto al daño psicológico, el informe profesional confirmó un trastorno de estrés postraumático, con una incapacidad parcial y permanente del 10%.

En ese sentido y con el cálculo indemnizatorio se contemplaron cinco rubros (incapacidad física con secuelas, tratamientos médicos y terapéuticos, daño psíquico, gastos médicos y daño moral), por lo que el tribunal dispuso una suma de más de treinta y un millones de pesos en favor del demandante, monto que incluye valores actualizados para cada ítem con un plazo de diez días para que la condenada efectúe el pago, junto a los intereses determinados desde la fecha del siniestro. De acuerdo con el fallo, el pago de la indemnización quedará supeditado a la fecha en la que haya una sentencia firme.