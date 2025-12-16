"The Drama": fecha de cuándo se estrena la película con Robert Pattinson y Zendaya

"The Drama", estreno en abril de 2026

Dos de las estrellas más grandes de Hollywood: Zendaya y Robert Pattinson actúan en la comentada película The Drama, que ya tiene fecha oficial de estreno en salas de cine. El film, producido por A24 y dirigido por Kristoffer Borgli: autor de obras como Dream Scenario, llega a las pantallas el 3 de abril de 2026 en Estados Unidos, el 9 de abril en Brasil y durante ese mismo mes al resto de América Latina.

"The Drama": una historia de amor en crisis

La película se centra en una pareja que atraviesa los días previos a su boda, un momento que debería ser pura celebración pero que se ve alterado por una revelación inesperada. Ese secreto, que sale a la luz cuando el compromiso ya parece firme, pone en duda no solo el futuro de la relación, sino también la identidad emocional de ambos personajes.

Lejos de enfocarse en grandes gestos románticos, The Drama construye su relato a partir de conversaciones tensas, silencios incómodos y decisiones difíciles. La historia de fondo explora temas como el miedo al compromiso, la idealización del amor y las expectativas sociales alrededor del matrimonio, con una mirada contemporánea y realista.

Robert Pattinson y Zendaya protagonizan "The Drama".

Zendaya y Robert Pattinson: más proyectos juntos

The Drama marca una colaboración poco convencional entre Zendaya y Robert Pattinson, quienes compartirán cartel también en otros proyectos de gran perfil en 2026, como The Odyssey de Christopher Nolan y Dune: Parte Tres, de Denise Villeneuve, lo que convierte al próximo año en un momento clave para sus carreras cinematográficas.

El cruce se dio a partir de un paquete creativo impulsado por A24, que ya tenían en desarrollo. El proyecto es escrito y dirigido por Kristoffer Borgli. Con el guion avanzado, el estudio buscó dos figuras capaces de sostener una historia íntima, muy apoyada en los diálogos y la tensión emocional. En ese contexto, Zendaya y Pattinson aparecieron como elecciones complementarias: ambos con prestigio autoral, pero también con peso comercial.

Zendaya llega de consolidarse como una de las actrices más influyentes de su generación, con trabajo de cine independiente y grandes producciones, mientras que Pattinson ha construido una carrera marcada por elecciones arriesgadas y personajes complejos. La combinación resultó atractiva para A24, que apostó a un mano a mano actoral más que a un elenco coral.

El anuncio oficial de la fecha pone fin a varios meses de especulaciones después de que se revelaran el primer póster y el trailer, que aceleraron la emoción de los seguidores. La distribuidora A24 ha apostado fuerte por esta historia que se perfila como uno de los estrenos más esperados del año, gracias al carisma indiscutible de su elenco principal y la promesa de una trama que combina romance con giros inesperados. Con el estreno fijado para abril en los cines de América, The Drama figura como uno de los grandes estrenos internacionales para 2026.